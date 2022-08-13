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Sosyal medya bunu konuşuyor! "KYK yurdunda kalan Araplar" iddiası olay oldu! Görüntüler büyük tepki çekti

13.08.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada hızla yayılan ve Maltepe KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Görüntülere ve iddialara göre Arap asıllı mülteciler, KYK yurdunda ücretsiz olarak misafir edildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken görüntüler özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Zafer Partili isimler de iddialara tepki göstererek paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya bunu konuşuyor! "KYK yurdunda kalan Araplar" iddiası olay oldu! Görüntüler büyük tepki çekti

İstanbul Maltepe'de bulunan ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait olan erkek öğrenci yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak bir anda gündeme oturdu.

Görüntülerde, çok sayıda Arap mültecinin yurdun içinde ve bahçesinde olduğu görülürken, iddiaya göre konaklama ve yemek masrafları da ücretsiz şekilde karşılandı.

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ZAFER PARTİLİ İSİMDEN TEPKİ

Sosyal medyada yayılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin resmi bir açıklama gelmezken Zafer Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak açıklamalarda bulundu.

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KASAPOĞLU'NA SESLENEREK SORULAR SORDU

İlk paylaşımında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na seslenen Tunçer, "Sayın Bakan Kasapoğlu; Maltepe Mimar Sinan KYK Öğrenci Yurdu'nda kalan 40-50'li yaşlardaki Arapça konuşan sakallı tipler kimlerdir? Bu kimselere öğrenci belgesi sordunuz mu? Yurt etrafındaki MB plakalı araçlar kimlere ait? Bu soruların cevabını istiyoruz." dedi.

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"YURTLAR ÖĞRENCİLERİNDİR"

Tunçer bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Okul uzatan 1 yıl daha yurtta kalabilirken bu hakkı kaldırdınız. Öğrenci, cebindekiyle idare etmek için öğün atlarken, bunlar bedava yiyip içiyor. Musluklara, dolaplara verdikleri zararı öğrencinin güç bela ödediği yurt paralarıyla yaptırıyorsunuz. Yahu sizin vicdanınız yok mu? Gençler o kadar dolmuşlar ki 'Paylaş abla ne olacaksa olsun' diye ısrar ediyorlar. 'Fazladan 1 gün kalacak olsak 26,5 TL'yi almadan yurda sokmuyorlar bizi. Güvenliğe, aşçıya soruyoruz bunlar kim diye, onlar da bilmiyor' diyorlar. Yurtlar öğrencilerindir, bunlar derhal boşaltacak." ifadelerini kullandı.

Tunçer'in bu açıklamalarını, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da kendi hesabından paylaştı.

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KYK Maltepe mülteci Öğrenci yurdu arap

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