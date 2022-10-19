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Sosyal medya bunu konuşuyor! Sadece elini kapıya göstermesi yetti: Türkiye'de de yapan var

19.10.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir bilim kurgu filminden firlamış gibi ellerini anahtar olarak kullanan çiftin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Çiftin kapı kilitlerini sadece ellerini göstererek açması herkesi meraklandırdı. Çiftten Burgundy Waller, günlük yaşamlarının bir parçası haline gelen ancak bu ilginç deneyimin nasıl gerçekleştiğini detaylandırdı. Üstelik çiftin yaptığını Türkiye'de de yapan birisi var.

ABD'li bir çift, sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden birine dönüştü. Çünkü onlar bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen bir teknoloji kullanıyor ve bu teknolojiyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmiş durumdalar. Fakat bu teknoloji, birçok kişinin merak ettiği bir konu haline geldi. Çiftten TikToker Burgundy Waller, bu teknolojinin nasıl çalıştığını yine TikTok'ta detaylandırdı.

ELLERİ ASLINDA ANAHTARLARI!

TikTok'ta paylaşılan görüntüler, kadının elini bir sensöre elini göstererek kapıların kilidini açtığını gösterdi. Bu görüntüler birçok kişiyi şaşırttı. Ancak bu teknolojinin nasıl çalıştığını açıklayan kadın, "Elimde evimizdeki her şeyin kilidini açmak için anahtar olarak kullanılan bir çip var" dedi. Kapıların yanı sıra, bir videoda Waller'ın başka şeylerin kilidini açabildiği de görüldü.

Çiftin evini programladığı bildirilen kocası da eline çip yerleştirdi. Bir video, onun eliyle bir dolabı açtığını gösterdi.

@chipguyhere Opening a drawer with a #nfc #rfid chip on my pinky nail. #myhandisakey @bestblondelife ♬ Faded - The Piano Lover

Çift bu teknolojiye o kadar çok bağlanmış ki köpeğine "Chip Pup" (Çip Yavrusu) adını bile verdi. Ancak bu teknoloji internette tartışmalara da yol açtı.

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BU TEKNOLOJİ İLK DEĞİL! TÜRKİYE'DE DE KULLANAN BİRİ VAR

Bu teknolojiyi kullanan çift ne ilk ne de son örnek. Üstelik Türkiye'de de derisinin altına çip taktıran bir kişi var: O da YouTuber Tolga Özuygur.

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(fotoğraflar: Tolga Özuygur'un YouTube videosu)

Özuygur, yaklaşık 1 yıl önce kanalında yayınladığı videoda uzun süredir istediği deri altı implantını yerleştirmişti. Özuygur, bu implantın bir adet RFID ve NFC çipi içerdiğini ve bütün hayatı boyunca elinin içinde olacağını söylemişti. İlk proje olarak ise atölyesinin kapısına koyduğu bir okuyucu ile kapıyı açan bir sistem kurmuştu.

Tolga Özuygur
(fotoğraf: Tolga Özuygur'un YouTube videosu)

Dikkat çeken video, Tolga Özuygur'un YouTube kanalında mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok implant çift
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