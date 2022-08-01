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Sosyal medya bunu konuşuyor! Ünlü bir firma için üretildi, içinden çıkan şoke etti

01.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu. Görüntüde ünlü bir yemek firması için üretilen açılmamış paketteki ekmek kadayıfının içinden böcek çıktı. Söz konusu görüntü izleyenleri şoke etti.

Ünlü bir yemek firması için üretilen tatlı paketiyle ilgili görüntü gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde açılmamış bir paketteki ekmek kadayıfının içinden böcek çıktığı görüldü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde ürünün üretim tarihinin 26.07.2022 olduğu görüldü. Söz konusu görüntü izleyenleri şoke etti.

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AÇILMAMIŞ PAKETTE BÖCEK

Tatlı paketinden böcek çıkmasıyla ilgili yapılan paylaşımda "Bursa ve Burdur'daki iki farklı üreticiye fason olarak ürettirilen ekmek kadayıfının içinde böcek olduğu görülüyor. Açılmamış pakette bir tüketicinin çektiği videoda ürünün 26.07.2022 üretim tarihli ürün olduğu anlaşılıyor." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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