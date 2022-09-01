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Sosyal medya bunu konuşuyor! Uyandığında evinde Boris Johnson’ı gördü

01.09.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, İngiltere Başkanı Boris Johnson ile ilgili bir olayı konuşuyor. Polisin uyuşturucu baskını sırasında uykudan uyanan şüpheli, karşısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u şoke oldu. Yerel basına konuşan kişi “Şok olmuştum. Gece sarhoştum, uyandım ve karşımda Boris Johnson’u gördüm. Rüya gördüğümü düşündüm" dedi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Uyandığında evinde Boris Johnson’ı gördü

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, polisle birlikte uyuşturucu baskınına katıldı. Polis tarafından evi basıldığı sırada uykusundan uyunan kişi, karşısında Johnson'ı görünce şoke oldu. "Gece sarhoştum, uyandım ve karşımda Boris Johnson’u gördüm" diyen kişi, "Rüya gördüğümü düşündüm" açıklamasını yaptı.

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UYUŞTURUCU BASKININA KATILDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün sabah yerel saatle 06.00 sıralarında Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskına katıldı. Baskın sırasında uykudan uyanan şüpheli karşısında polisle birlikte Başbakan Johnson’u gördü. Şüpheli, o anları kaydederek sosyal medyada, “Boris Johnson ve polis tarafından nasıl baskına uğradım?” mesajıyla paylaştı. Johnson elinde telefonla kendisini kaydeden şüpheliye gülümseyerek “Nasılsınız?” dedi.

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"RÜYA GÖRDÜĞÜMÜ DÜŞÜNDÜM"

Yerel basına konuşan ve sosyal medya hesaplarında Splinter Sales takma ismini kullanan kişi “Şok olmuştum. Gece sarhoştum, uyandım ve karşımda Boris Johnson’u gördüm. Rüya gördüğümü düşündüm” dedi. Polis sözcüsü, basına yaptığı açıklamada mülkte suç teşkil eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını, bu kapsamda herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirtti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Boris Johnson
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