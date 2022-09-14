HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sosyal medya bunu konuşuyor: "YouTube, videodan önce beş reklam gösteriyor"

Sosyal medya bunu konuşuyor: "YouTube, videodan önce beş reklam gösteriyor"

14.09.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video paylaşım platformu YouTube, bazı kullanıcılarının şikayetlerine bakılırsa bir video başlamadan önce 2 yerine 5 reklam göstermek istiyor. Buna göre, YouTube Premium'a abone olmayan YouTube kullanıcıları, artık video başında izlenmek üzere 5 kadar reklam görebilecek. YouTube'un yeni reklam biçimi üzerine haberler sosyal medyada ise gündem oldu.

Sosyal medya bunu konuşuyor: "YouTube, videodan önce beş reklam gösteriyor"

Sosyal medya, "YouTube videodan önce beş reklam gösterecek" denilerek aktarılan flaş bir gelişmeyi konuşuyor. Bildiğiniz üzere YouTube, Premium aboneliği olmayıp platformun ücretsiz sürümünü kullanan kullanıcılarına reklam gösteriyor. Fakat YouTube'un yeni bir reklam biçimi uygulamaya başladığına dair elde edilen kanıtlar kullanıcıların isyan etmesine sebep oldu.

YOUTUBE 2 YERİNE 5 REKLAM GÖSTERİYOR

Gizmochina'nın haberine göre YouTube, ücretsiz bir video başlamadan önce 2 yerine 5 reklam göstermeyi sessizce test ediyor. Yani YouTube Premium'a abone olmayan YouTube kullanıcıları, artık video başlamadan önce 5 reklam görmek zorunda kalabilecek.

Aynı habere göre YouTube, 2 yerine 5 reklam göstermeyi Eylül 2022'den itibaren sessiz sedasız uygulamaya başladı.

İşte YouTube'da en çok izlenen isimler! Bu sıralama akıllarda kalacakİşte YouTube'da en çok izlenen isimler! Bu sıralama akıllarda kalacak

KULLANICILAR ŞİKAYET ETMEYE BAŞLADIĞINDA HER ŞEY PATLAK VERDİ

Platformun testi ise, birkaç kullanıcının Twitter ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapıp şikayetlerini aktarmasıyla ortaya çıktı.

5-Youtube-Ads-Square

Kullanıcılar, bir video izlemeye başlamadan önce 5 tane atlanamayan reklam gördüklerini söyledi.

FcKSPZdXoAAbfBQ

YOUTUBE'DAN BUMBER REKLAM YANITI

Konuyla ilgili olarak YouTube, Twitter'da bir kullanıcının "5 reklam isyanına" karşılık resmi bir cevap yayınladı. YouTube kullanıcıya verdiği cevapta, yeni 5 reklam gösteriminin şirketin "bumper reklamlar" olarak adlandırdığı bir reklam biçimi türüyle alakalı olabileceğini belirtti.

YouTube yanıt

YouTube reklam modellerinden biri olan bumper reklamlar, genellikle 6 saniye uzunluğunda oluyor ve atlanamıyorlar.

ŞİMDİLİK HERKESTE YOK

Şu anda YouTube'u ücretsiz kullanan çoğu kişi, "video başlamadan önce 5 reklam" durumunu yaşamıyor. YouTube belirli YouTube kullanıcıları arasında bu durumu test ediyor gibi görünüyor. Şimdilik çoğu kişi, video başlamadan önce yalnızca 2 reklam alıyor. "5 reklam" değişikliğinin yakında tüm YouTube kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternet hızını maksimum seviyeye çıkarmak isteyenler için vdsl modem çeşitleriİnternet hızını maksimum seviyeye çıkarmak isteyenler için vdsl modem çeşitleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den flaş paylaşım "Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı"
Bakan Özer o ifadeleri kullandı mı? MEB'den açıklama geldiBakan Özer o ifadeleri kullandı mı? MEB'den açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz sosyal konut projesi | TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında yanıtladı! "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?"

Ucuz sosyal konut projesi | TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında yanıtladı! "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?"

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! e-Devlet...

Yasak aşk iddiası! Eşini ve kuzenini öldürdü

Yasak aşk iddiası! Eşini ve kuzenini öldürdü

O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı!

O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı!

İlginizi Çekebilir

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.