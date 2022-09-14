Sosyal medya bunu konuşuyor: "YouTube, videodan önce beş reklam gösteriyor"

Sosyal medya, "YouTube videodan önce beş reklam gösterecek" denilerek aktarılan flaş bir gelişmeyi konuşuyor. Bildiğiniz üzere YouTube, Premium aboneliği olmayıp platformun ücretsiz sürümünü kullanan kullanıcılarına reklam gösteriyor. Fakat YouTube'un yeni bir reklam biçimi uygulamaya başladığına dair elde edilen kanıtlar kullanıcıların isyan etmesine sebep oldu.

YOUTUBE 2 YERİNE 5 REKLAM GÖSTERİYOR

Gizmochina'nın haberine göre YouTube, ücretsiz bir video başlamadan önce 2 yerine 5 reklam göstermeyi sessizce test ediyor. Yani YouTube Premium'a abone olmayan YouTube kullanıcıları, artık video başlamadan önce 5 reklam görmek zorunda kalabilecek.

Aynı habere göre YouTube, 2 yerine 5 reklam göstermeyi Eylül 2022'den itibaren sessiz sedasız uygulamaya başladı.

KULLANICILAR ŞİKAYET ETMEYE BAŞLADIĞINDA HER ŞEY PATLAK VERDİ

Platformun testi ise, birkaç kullanıcının Twitter ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapıp şikayetlerini aktarmasıyla ortaya çıktı.

Kullanıcılar, bir video izlemeye başlamadan önce 5 tane atlanamayan reklam gördüklerini söyledi.

YOUTUBE'DAN BUMBER REKLAM YANITI

Konuyla ilgili olarak YouTube, Twitter'da bir kullanıcının "5 reklam isyanına" karşılık resmi bir cevap yayınladı. YouTube kullanıcıya verdiği cevapta, yeni 5 reklam gösteriminin şirketin "bumper reklamlar" olarak adlandırdığı bir reklam biçimi türüyle alakalı olabileceğini belirtti.

YouTube reklam modellerinden biri olan bumper reklamlar, genellikle 6 saniye uzunluğunda oluyor ve atlanamıyorlar.

ŞİMDİLİK HERKESTE YOK

Şu anda YouTube'u ücretsiz kullanan çoğu kişi, "video başlamadan önce 5 reklam" durumunu yaşamıyor. YouTube belirli YouTube kullanıcıları arasında bu durumu test ediyor gibi görünüyor. Şimdilik çoğu kişi, video başlamadan önce yalnızca 2 reklam alıyor. "5 reklam" değişikliğinin yakında tüm YouTube kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

