Sosyal medya çalkalanıyor! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu sezon FOX'ta "Kefaret" dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri olarak görülen Nurgül Yeşilçay, yine bir diziyi sürüklemeyi başarıyor. Öte yandan, başarılı oyuncunun aşk hayatında da her şey yolunda gidiyor. Aşkın artık kapısını çalmayacağını düşündüğü bir dönemde yapımcı Necati Kocabay'la tanışan oyuncu, sevgilisini hayatının dönüm noktası olarak görüyor. Hayatını "N.Ö. ve N.S." diye ayırmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, evlilik yolunda ilerliyor.

"Yalnızlığımı giderdi"

Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.” sözleriyle tanışmalarını anlatıyor.

İnsanın her şeyi tek başına halletmeye çalışmasının ağır bir yük olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, sevgilisinin onun yalnızlığını giderdiğini söylüyor: "Necati’den bir şeyler isteyebilmek benim yalnızlığımı giderdi. Kendimi ilk defa evliliğe hazır hissediyorum.”