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Sosyal medya çalkalanıyor! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı

21.05.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la büyük bir aşk yaşıyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftten bu kez dudak dudağa pozlar geldi.

Sosyal medya çalkalanıyor! Nurgül Yeşilçay sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu sezon FOX'ta "Kefaret" dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri olarak görülen Nurgül Yeşilçay, yine bir diziyi sürüklemeyi başarıyor. Öte yandan, başarılı oyuncunun aşk hayatında da her şey yolunda gidiyor. Aşkın artık kapısını çalmayacağını düşündüğü bir dönemde yapımcı Necati Kocabay'la tanışan oyuncu, sevgilisini hayatının dönüm noktası olarak görüyor. Hayatını "N.Ö. ve N.S." diye ayırmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, evlilik yolunda ilerliyor.

"Yalnızlığımı giderdi"

Nurgül Yeşilçay

Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.” sözleriyle tanışmalarını anlatıyor.

Necati Kocabay Nurgül Yeşilçay

İnsanın her şeyi tek başına halletmeye çalışmasının ağır bir yük olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, sevgilisinin onun yalnızlığını giderdiğini söylüyor: "Necati’den bir şeyler isteyebilmek benim yalnızlığımı giderdi. Kendimi ilk defa evliliğe hazır hissediyorum.

Dudak dudağa pozlar

Nurgül Yeşilçay Necati Kocabay

Evlilik hazırlıklarına pandemi molası veren mutlu çift, aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Birlikte gittikleri bir tatili ana Nurgül Yeşilçay, daha sonra da dudak dudağa bir pozlarını paylaştı.

Necati kocabay nurgül yeşilçay


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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
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