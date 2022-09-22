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Sosyal medya Cemile Hanım'ı konuşuyor! Canlı yayındaki tepkileri gündem oldu

22.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görücü usulü evlendiği eşinden boşanmak istediği için Esra Erol'da programına başvuran Cemile Hanım'ın canlı yayındaki ilginç halleri sosyal medyada gündem oldu. 'Beni sokağa attı' dediği kayınvalidesiyle canlı yayında yüzleşen Cemile Hanım'ın o anlardaki tepkileri sosyal medyayı salladı. 'Eşimle evlendiğim güne lanet olsun' diyen Cemile Hanım için "Cemile tüm kadınların vücut bulmuş hali" yorumları yapıldı. İşte izleyenleri şaşkına çeviren o anlar...

Sosyal medya Cemile Hanım'ı konuşuyor! Canlı yayındaki tepkileri gündem oldu

Cemile Hanım, 4 yıl önce görücü usulü evlendiği eşinden boşanmak istediği için Esra Erol'da programına başvurdu. Cemile Hanım, eşinin kendisine ve çocuklarına sahip çıkmadığını söyleyerek yardım istedi. Canlı yayında kendisini sokağa attığını söylediği kayınvalidesiyle yüzleşince sinirlerine hakim olamayan Cemile Hanım'ın tepkileri sosyal medyada gündem oldu.

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'EVLENDİĞİM GÜNE LANET OLSUN'

Canlı yayında görücü usulü evlendiği eşi ve ailesiyle yaşadığı sorunları anlatan Cemile Hanım, "Eşimi ilk gördüğümde sevdim ama yanlış kişiyi sevmişim. Lanet olsun onunla evlendiği güne" dedi.

Evliliğinin ilk yılından itibaren sorunların başladığını söyleyen genç kadın, kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını söyledi.

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TEPKİLERİ TWITTER'I SALLADI

Canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşen Cemile Hanım, tepkileri ve taklitleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Cemile Hanım'ın canlı yayındaki davranışlarını paylaşan birçok kullanıcı, "Cemile tüm kadınların vücut bulmuş hali" yorumları yaptı.

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İşte Twitter'daki yorumlardan bazıları:

-Şimdi tüm kayınvalideler Esra Erol izleyip kendi gelinleri için 2 rekat şükür namazı kılsın.

-Bütün komedi yazarları bir araya gelseniz böyle bir tipleme yapamazsınız.

-Allah'ım beni üzen eski sevgilime Cemile gibi bir eş nasip edersin inşallah.

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