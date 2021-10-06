“Sosyal Medya Çökünce Ailem Olduğunu Farkettim”

Bazı popüler sosyal medya platformlarının Pazartesi günü saatlerce kapalı kalması üzerine gözler bir kez daha sosyal medya bağımlılığına çevrildi. Uzmanlar bağımlılığın artık hastalık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Halk ise kesintilerin olduğu saatlerde panik olduklarını belirtiyor.

“Sosyal medya çökünce ailem olduğunu fark ettim”. Bu sözler Diyarbakırlı Şervan Yıldız isimli gence ait. İki gün önce popüler bazı sosyal medya platformlarının çökmesi ve saatlerce ulaşılamamasına bir gönderme olarak söylenen bu söz, espriyle karışık ironi içerse de aslında sosyal medya bağımlılığın geldiği boyutları gösteren bir örnek niteliğinde.

Peki bunun tanımını nasıl yapmak gerekiyor? Bağımlılık mı hastalık mı? Psikolog Duygu Berekatoğlu’na göre gençlerin yüzde 40’ında internet ve sosyal medya bağımlılığı var. VOA Türkçe’ye konuşan Berekatoğlu, bağımlılığın birçok psikolojik rahatsızlığa yol açtığına dikkat çekerek, “Hem internet bağımlılığı hem sosyal medya bağımlılığı artık DSM tanısında var. Telefon bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı şu an gençlerin yüzde 40’ında bulunuyor. Artık yeme içme gibi hayatımızın her alanında bulunan dijital aletler ne yazık ki beraberinde çok ciddi psikolojik sorunları da getiriyor. Depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu, uyku problemleri, yeme bozuklukları gibi psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor bu bağımlılık” dedi.

Berekatoğlu, iki gün önce yaşanan kesintinin psikolojide FOMO olarak adlandırılan durumu tetiklediğini vurgulayarak, şunları söyledi: “FOMO dediğimiz ‘figure of missing out’, 'bir şeyler mi kaçırıyorum?' hissi. Bu artık sosyal medya için kullanılan bir terim psikolojide. İnsanların tamamen gerçeklikten uzaklaşıp, sanal alemde yaşamasından kaynaklı. Bu yüzden sonrasında birçok insanda sosyal medya aktarımlarında okuduğumuz gibi, çoğunda can sıkıntısı, çaresizlik hissi oluşmuştu. Bunu hepiniz gözlemledik.”

“Sosyal medya bağımlılığı pandemiyle beraber arttı”

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele amacıyla kurulan Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, mücadele alanlarına sosyal medya bağımlılığını da ekledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan dernek başkanı Yahya Öger, sosyal medya bağımlılığının pandemiye birlikte arttığını savundu. Sosyal medya bağımlılığından kurtulamayanlara tedavi öneren Öger; ”Sosyal medya bağımlılığı pandemiyle beraber ciddi manada, yaş grubu itibariyle de, arttı. Artık ana okul çağına da indi. Hem Türkiye'de hem Diyarbakır'da hem dünyada çok ciddi manada teknolojiyi kullanan bir nesille karşı karşıyayız. Poliklinik hizmetleri veren 5 ilimizde kuruluşlar var. Davranışsal bağımlılığın en belirgin özelliğini sosyal medyada görüyoruz. Bu anlamda utanmadan sıkılmadan, ‘Ben bağımlı olmam, benim gibi birinde olmaz’ handikapına girmeden, sosyal medya ile kendi arasında mesafe koyamayan bireylerimiz psiko-sosyal destek almalarını öneririz” diye konuştu.

Kesinti gençleri tedirgin etti

Peki sosyal medyayı sık kullanan gençler kesinti saatlerinde neler hissetti? VOA Türkçe’ye konuşan Diyarbakırlı gençlerin ortak duygusu tedirginlikti. Yasin Seçen duygularını şu cümlelerle dile getirdi: "Yalnız hissediyorsun, takipçilerim var, sana yorum yapanlar var, sana beğeni atanlar var. Sanki bunlar yanında yokmuş gibi yalnız hissediyor insan. Sosyal medya gerçekten hayatımızın bir parçası olmuş.”

Duygularını esprili bir yorumla dile getiren Şervan Yıldız ise, “Ailem varmış dedim. Ailemle biraz sohbet edince, annem, babam, kardeşlerim varmış dedim. Böyle dedim kendi kendime, güzel insanlarmış. Eksikliği olmadı fazlalığı oldu. Ailemizle daha çok vakit geçirdik, daha çok sohbet ettik. Telefondaki bazı şeylerden mahrum kaldık ama ailemize güzel vakit geçirdik 6 saat boyunca” şeklinde konuştu.

Fetullah Kaya ise daha farklı düşünüyor. Kaya, sosyal medyanın olmamasını şöyle yorumladı: “Mecbur olmasaydım kullanmazdım, mecburen kullanıyoruz. Arkadaşlar kullanıyor diye kullanıyoruz. Olmazsa hayatımıza hayat daha güzel olurdu. Evdesin mesaj atıyorsun. Bu platform olmasaydı bizzat kendi evinde ya da kahve de oturur konuşuruz sohbet ederdik. Şimdi WhatsApp üzerinden konuşuyoruz, uzaktan onunla konuşuyorsun.”

Facebook, İnstagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformları önceki gün aniden çöktü. Kullanıcılar yaklaşık altı saat bu mecralara ulaşamadı.

