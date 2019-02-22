Sosyal medya dolandırıcısı tutuklandı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR’da, sosyal medyadan kendini büyücü olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen M.Ç., tutuklandı.

Iğdır’da sosyal medyada kendini büyücü olarak tanıtarak bazı kişileri 30 bin TL dolandırdığı belirlenen M.Ç.’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.'nin iddiaya göre büyü yaparak vatandaşlardan kendi adına bankalarda açtığı hesaplara 30 bin TL para aktardığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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