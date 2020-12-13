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Sosyal medya düşkünlüğü ne kısıtlama ne de mesafe tanıdı

13.12.2020 11:47 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sosyal medya uygulaması Tiktok’a video yüklemek için kısıtlamada sokağa çıkan gençler dikkat çekti.Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sosyal medya uygulaması Tiktok’a video yüklemek için kısıtlamayı delerek sokağa çıkan gençler, boş olan yolda halay çekti.

Bursa’da sosyal medya uygulaması Tiktok’a video yüklemek için kısıtlamada sokağa çıkan gençler dikkat çekti.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sosyal medya uygulaması Tiktok’a video yüklemek için kısıtlamayı delerek sokağa çıkan gençler, boş olan yolda halay çekti. Bir grup sokak üzerinde sosyal mesafeye aldırmadan halay çekerken, bir başka grup ise tehlikeye aldırış etmeden yol ortasında video çekti. Bir kişinin ise fotoğraf çekinme sevdası dikkatlerden kaçmadı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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