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Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonu'ndan geçti

24.07.2020 09:47 | Son Güncelleme

AKP'nin kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan sosyal medya düzenlemeleriyle ilgili kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonu'ndan geçti

Sosyal medyada düzenlemeler öngören İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifi AKP'li Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile bazı AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyor.

Teklifle, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a "sosyal ağ sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.

48 saatte yanıt verilecek

Kişi, kişilik haklarıyla ya da özel hayatın gizliliğiyle ilgili mağduriyet ve ihlal bulunduğunu düşünüyorsa mahkemeye gitmeksizin sosyal ağ sağlayıcısının temsilciliğine başvurduğunda temsilcinin 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi, olumsuz yanıtın gerekçelendirilmesi gerekecek. Kullanıcının kişilik hakkı ihlalinde temsilciye yazılı başvuru yapıp 48 saat içinde cevap alamaması durumunda sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon TL ceza uygulanacak.

Temsilcilik şikayetlerle ilgili 6 aylık sürelerle raporlama yapmak zorunda olacak. Altı aylık raporlamanın yapılmaması durumunda 10 milyon liralık idari para cezası uygulanacak.

Yaptırım süreci

Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmeyen sosyal ağ platformlarına uygulanacak 5 aşamalı yaptırım süreci şöyle gelişecek:

Birinci aşamada temsilci bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon lira idari para cezası kesilecek. 30 günlük bekleme süresi içinde temsilci atanmazsa 30 milyon lira para cezası verilecek.

Üçüncü aşamada, sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye'de bulunan vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerden reklam alması üç aylığına yasaklanacak. Mevcut sözleşmeler devam edecek, sağlayıcı yeni bir reklam sözleşmesi yapamayacak.

Sağlayıcının hâlâ temsilci tayin etmemesi durumunda Kurum Başkanlığı, Sulh Ceza Hakimliğine başvuracak. Mahkeme ilk aşamada yüzde 50 bant daralma cezası verebilecek. Otuz günlük süre içinde talebin karşılanmaması durumunda yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Zengin, kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması vesilesiyle yaptığı açıklamada mahkemenin bu aşamada yüzde 50 ile 90 arasında bir takdir yetkisinin bulunacağını belirterek "Asıl amaç bu mecraları kullanılmaz hale getirmek değil, temsilci tayin etmelerini sağlamak" demişti.

Mahkemenin bant daraltma kararı vermesi durumunda erişim sağlayıcılar 4 saat içinde bu kararı yerine getirmekle mükellef olacaklar.

Ağ sağlayıcı süreç içinde temsilci tayin ederse para cezası dörtte bir oranında tahsil edilecek ve reklam yasağı kendiliğinden ortadan kalkacak.

Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararıyla tespit edilen sosyal ağ sağlayıcısında ortaya çıkmış hak ihlalinin bildiriminden sonra 24 saat içinde içerik kaldırılmazsa buradan doğan zararı sağlayıcının kendisinin tazmin etmesi gerekecek.

Kişi, kişilik haklarını ihlal eden internet siteleriyle isminin ilişkilendirilmesinin engellenmesini talep edebilecek.

Yurt dışında bulunan muhataplarla elektronik tebligatın mümkün olduğu da kanun teklifinde yer alıyor.

Sosyal medyaya ilişkin kanunun teklifinin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

DW, HT,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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