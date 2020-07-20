Sosyal medya düzenlemesi: AKP, 11 maddelik taslağı yarın TBMM'ye getirmeyi planlıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi, sosyal medya kuruluşlarına yeni yükümlülükler ve yaptırımlar getiren yasal düzenlemeyi TBMM tatile girmeden yasalaştırma kararı aldı. AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre teklifin salı günü muhalefet partilerinin görüşü alındıktan sonra TBMM Başkanlığı'na sunulması, perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. 11 madde olduğu belirtilen teklifin 'Almanya modeli' örnek alınarak hazırlandığı ifade ediliyor. AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ve yeni doğan bebeğine yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları üzerine yeniden gündemine aldığı sosyal medya yasa tasarısı konusundaki kararını verdi. Parti içinde bir grup, kapsamlı bir çalışma yapılması için düzenlemenin, TBMM'nin yeni yasama yılına başlayacağı ekim ayına bırakılmasını istiyordu. Ancak ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yeni düzenleme yapılana dek Twitter üyeliğini askıya almasını da dikkate alan AKP yönetimi, daha dar kapsamlı bir düzenlemeyi hızla Meclis'ten geçirmeyi kararlaştırdı.

Muhalefetin görüşü alınacak AKP yönetimi bu kapsamda 11 maddelik yasa teklifine MHP'nin de görüşünü alarak büyük ölçüde son biçimini verdi. Muhalefet partileri ile salı günü görüşüldükten sonra teklifin yetişirse aynı gün TBMM Başkanlığı'na sunulması planlandı. Teklif, salı günü sunulabilirse perşembe günü de komisyon gündemine alınacak. TBMM'nin de sosyal medya düzenlemesinin yasalaştırılmasının ardından tatile girmesi bekleniyor. Teklif ne getiriyor? AKP'nin hazırladığı koronavirüs salgınına yönelik ekonomik önlemler içeren torba yasaya koymayı planladığı, ancak son anda vazgeçtiği düzenlemede sosyal medya ile ilgili yeni yükümlülükler ve yaptırımlar var. Edinilen bilgiye göre AKP'nin teklifinde, tüm sosyal mecralar "sosyal ağ" olarak tanımlanıyor. Buna göre Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarının internet trafiği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak.