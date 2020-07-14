Sosyal medya düzenlemesi: AKP 'Alman modeli' için muhalefetin görüşünü alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kızı Esra Albayrak ve yeni doğan bebeğine yönelik ağır hakaret içeren sosyal medya paylaşımları üzerine hızla Meclis'ten geçirilmesini istediği sosyal medya düzenlemesi konusunda ise parti içinde çalışmalar sürdürülüyor.

"Çoklu baro" yasasının öne alınması nedeniyle görüşmelerine ara verilen "Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu (HMUK)" değişikliğine ilişkin yasa teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin kurallarında değişiklik yapılmasını içeren yasa teklifinin bu hafta içinde yasalaştırılması planlanıyor.

TBMM İçtüzüğü'ne göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclis, TBMM Başkanlığı seçimi ve gündemindeki yasal düzenlemeler nedeniyle çalışma süresini uzattı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa sürede yasalaştırılmasını istediği "sosyal medya düzenlemesi" için muhalefet partilerinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, yeni düzenleme yapılana dek Twitter üyeliğini askıya almasını da dikkate alan AKP yönetimi, bu konuda muhalefetle uzlaşma aramayı planlıyor. Bu kapsamda, başta CHP olmak üzere, sosyal medya ile ilgili ortak çalışma yapılması da söz konusu.

Bu konuda özellikle CHP ile resmi olmasa da kapı arkası diplomasi yapılarak, uzlaşma arayışı yapıldıktan sonra, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili takvim netleşecek.

Bu konuda bir ortak komisyon oluşturularak yeni düzenleme konusunda çalışılması düşünülüyor. Bu ortak çalışma sonucu uzlaşma sağlanırsa teklifin, Meclis tatile girmeden gündeme getirilmesi, aksi taktirde yeni yasama yılına bırakılması düşünülüyor.

'Almanya modeli'

AKP, sosyal medya ile ilgili Almanya'nın yaptığı yasal düzenlemeyi model almayı planlıyor. AKP kaynakları, sosyal medyanın insan hakları ve hukuk ihlalleri konusunda bütün dünya devletlerinin arayış içinde olduğunu belirtirken, getirilecek sınırlamanın "hukuki muhataplık ve sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde nasıl bir yaptırım uygulanacağına" ilişkin olacağını belirtiyorlar.