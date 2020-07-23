Sosyal Medya Düzenlemesi Gerekçelerine Uygun mu?

İktidarın yasa tasarısında ağır para cezaları ve bant genişliğinin %95 oranında kısılmasının; pratik olarak talepleri karşılamayan platformları Türkiye’de işleyemez hale getirmeyi öngördüğünü söyleyen Ertuna, “Vergi konusu birçok başka ülkenin gündeminde ama buna karşı böylesi bir karartmayla önlem alma arayışı söz konusu değil’’ diyor.

Ancak Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde öğretim üyesi olan Dr. Can Ertuna’ya göre yeni düzenleme, dijital vergiye bir çözüm sağlamıyor.

Sosyal medya düzenlemesinde iki gerekçe öne çıkıyor: Birçok ülkenin hala çözüm aradığı “dijital vergi’’ sorunu yani sosyal medya platformlarından vergi geliri sağlanamaması, diğeri de bireysel hak ihlalleriyle mücadele.

Tasarının ayrıntılarını ve olası sonuçlarını akademisyen, gazeteci Dr. Can Ertuna ve internet üzerinden yayın yapan medya platformu Medyascope’un yayıncılarından Işın Eliçin ile konuştuk.

Hükümetin Salı günü TBMM’ye sunduğu ve sosyal medya alanında yeni düzenlemeler içeren yasa teklifiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Muhalif gazeteciler ve hak savunucuları, hükümete, sosyal medya üzerinde kontrolunu arttırma imkanı tanıyacak düzenlemenin, Türkiye’de sansürü farklı açılardan arttıracağını savunuyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Ertuna, bireysel hak ihlalleriyle ilgili olarak ise İfade Özgürlüğü Derneği’nin ortaya koyduğu rapora dikkat çekiyor. Rapora göre bu yılın başına kadar Türkiye’de 130 bin internet adresi, 7 bin Twitter hesabı, 10 bin YouTube videosu ve 6 bin 200 Facebook içeriğine erişim engellenmişti.

Can Ertuna da bu verilere bakarak, “Türkiye’de zaten mahkemeler ve bazı kamu kuruluşları eliyle sosyal medyadaki site, içerik ve paylaşımlara ciddi sınırlamalar konduğunu sergiliyor, yani ortada zaten ciddi bir denetim var’’ ifadelerini kullanıyor.

Gazeteci Işın Eliçin de bu düzenleme için gösterilen gerekçelerin bazılarının kulağa “makul” gibi gelebildiğini söylese de “İfade özgürlüğü, temel insan hakları ve hukuk devleti normları açısından gittikçe gerileyen bir ülke olduğumuz için, kalan sınırlı ifade hürriyetini daha da daraltmak, iktidarın hoşuna gitmeyen her tür bilgiyi, fikri sansürlemek üzere uygulanacağını düşünmek paranoya olmaz’’ diyor.

Twitter Şeffaflık Raporu’na göre de Türkiye, Rusya’nın ardından 2019’un ilk yarısında dünyada Twitter’dan hesap kapatması ve içerik çıkarmasını isteyen ikinci ülke.