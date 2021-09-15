Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? AK Partili Hamza Dağ'dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, canlı yayında CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hamza Dağ'ın sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamaları şöyle:

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Bunu yalanla mücadele olarak değerlendiriyoruz. Son dönemde sosyal medya üzerinden ciddi bir şekilde yalan politikası tüm dünyada olduğu gibi, dünya buna karşı reaksiyonunu almış vaziyette. Biz de zaman zaman bu sıkıntıları yaşadığımızda bir takım tedbirler insanlarımızı korumak adına almak zorundayız. Siz yolda giderken birine hakaret ettiğinizde bir karşılığı nasıl oluyorsa aynı şeyi sosyal medya üzerinden değerlendirdiğiniz zaman müeyyidesi olması gerekiyor.

Şu kısa dönemde dahi orman yangınlarında, sel felaketlerinde, üniversite sınavına girecek öğrencilere bir gün öncesinde atılan yalanlar gibi.. Bu şekildeki yalanların, yalan olduğu daha sonra teyit edildi, bunun bir karşılığı olmayacak mı? Halk bunu görüyor, halkımız bunun cevabını görür. Halk 'şu genel başkan yalancı' diyor. ama öbür tarafta benim halkımı korumak için siz ne yapıyorsunuz? biz de milletten aldığımız yetkiyle inşallah üzerinde çalıştığımız şeyler var. Meclis'teki çalışma belli bir olgunluğa ulaşınca grup başkan vekillerimizle diğerleriyle görüşme yapacaktır.

Burada tek bir yerin hakkını değil de genel olarak herkesin hakkını korumak adına böyle bir çalışma yapıyoruz.

DÜZENLEME SANSÜR ANLAMINA MI GELİYOR?

Şu anda medyaya bakın. Bir parti ile aynı noktada olan medya kuruluşları var. Bir partinin neredeyse sözcüsü gibi hareket eden, CHP'nin medya organları var. Düşünce ve ifade özgürlüğünü biz de gayet iyi biliriz. İfade edecek, örgütlenebilecek ve eğitimini verebilecek. Siz bu ifadelerinizi ortaya koyarken karşı taraftaki bir insanın hukukunu zedeliyorsanız onu kamu otoritesi korumak zorunda. Bir bürokratla ilgili 11, 12 maaş alıyor gibi yalan ifadeler ortaya koyuyorsunuz. Yok böyle bir şey yani...

Birine diyorsanız ki 10 maaş alıyor, alıp almadığı devletin kayıtlarında var. Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite diyorsunuz, bunun tespiti kayıtlarda var. Helikopter gelmedi diyorsunuz arkadan ses geliyor. Alın size objektiflik.

SİYASİ PARTİLER DÜZENLEMESİ

Muhalefet uzun zamandır seçim yasaları ile oynar gibi haksız, hukuksuz ifadeleri olmuştu. Yapmış olduğumuz çalışmada daha demokrat bir hale nasıl getirebiliriz. Baraj konusunda yüzde 7'de mutabık kalınmış vaziyette. Biz de daha temsili ne yapabiliriz Meclis'te ona bakıyoruz. Yasa ile yapılması gerekenleri inşallah seçim barajı noktasında bir adım önümüzdeki süreçte atacağız. Dar bölge, daraltılmış bölge gündemde yok. Siyasi partiler yasası Ekim'de netleşir.

