Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Bundan sonra neler değişecek?

Sosyal medya düzenlemesi bir süredir gündemdeydi. Halk arasında sosyal medya yasası olarak da bilinen sosyal medya düzenlemesi kanun teklifi, geçtiğimiz aylarda TBMM'de kabul edildi. 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtilen sosyal medya düzenlemesi, eylül ayını geride bırakmamız ve ekim ayına giriş yapmamız ile birlikte yürürlüğe girdi. Peki yeni yasa sosyal medya mecralarına ve sosyal medya kullanıcılarına neler getirecek?

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İLE SOSYAL MEDYA AĞLARI TEMSİLCİLİK AÇACAK

Sosyal medya yasası, 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya ağlarına temsilci zorunluluğu getiriyor. Buna göre, 1 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecraları Türkiye'de temsilcilik açacak. Temsilcilik açmayanlara para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi kademeli yaptırımlar uygulanacak. Bu konuda sosyal medya ağlarından ise kamuoyuna yansıyan henüz herhangi bir açıklama yok.

KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ VE UYGUNSUZ İÇERİKLER

Düzenleme ile birlikte kişilik hakkına saldırı olduğunu düşünenler, Türkiye'de bulunan sosyal medya temsilcisine başvuracak. Temsilci, kişinin uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi başvurusunu en geç 48 saat içinde cevaplayacak. Kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda ilgilinin başvurusu üzerine Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin kararıyla ilgili içerik 4 saat içerisinde kaldırılacak. İçeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda ise erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.