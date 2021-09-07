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  4. Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme! Singapur modeli de mercek altına alındı

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme! Singapur modeli de mercek altına alındı

07.09.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'nin açılmasıyla gündeme gelmesi beklenen sosyal medya düzenlemesinde Singapur modelinin de incelemeye alındığı belirtildi.

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme! Singapur modeli de mercek altına alındı

Sosyal medyada yalan haberle mücadele için yeni bir düzenleme yolda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz gündeme geleceğini belirtmişti.

Daha önce gündeme gelen haberlerde düzenleme için ülkelerin uyguladıkları farklı modellerin incelendiği ve Almanya modelinin ön plana çıktığı belirtilmişti.

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SİNGAPUR MODELİ DE İNCELEMEYE ALINDI

Konuyla ilgili olarak Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, düzenlemeyle ilgili Singapur'un modelinin de incelendiğini, modelin paylaşımları kaldırmayanlara 10 yıl hapis cezası getirdiğini belirtti. Güvensiz içeriğin tespiti, hangi içeriğin yalan haber ya da manipülasyon amaçlı içerik olduğuna oluşturulacak bir kurulun karar vereceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Recep Tayyip Erdoğan
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