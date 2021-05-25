Sosyal medya fenomen'i Reynmen yakayı gözlükle ele verdi! Yusuf Aktaş ile Simay Rasimoğlu aşk yaşıyor

2019 yılı Miss Turkey World'un birincisi Simay Sarıoğlu'un adı şu sıralar sosyal medya fenomeni Reynmen mahlslı Yusuf Aktaş ile anılıyor. Ünlü modelin önceki gün yaptığı paylaşımda yer alan gözlüğün Aktaş'a ait olduğu ortaya çıktı. İkilinin aynı gün aynı mekandan fotoğraf yayınlaması ise ortaya atılan iddiaları doğruladı. Çıkan iddiaların ardından ikilinin sessiz kalması ise kafaları iyice karıştırdı.

Reynmen'in gözlüğü her şeyi ele verdi: Yusuf Aktaş Simay Rasimoğlu aşkı belgelendi!

Ünlü çiftin bomba aşkı ortaya çıktı. 2019 Miss Turkey World'da yakaladığı başarıyla tanınan Simay Rasimoğlu ile Yusuf Aktaş aşk yaşıyor.

Sosyal medya fenomeni Reynmen şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor. Tatilin tadını çıkaran Aktaş, sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Ünlü fenomen, tatilden yaptığı paylaşımında kullandığı gözlüğün, aynı gün havuz başında bikinili pozunu yayınlayan Rasimoğlu'nun fatoğrafında çıkması her şeyi ele verdi.

Öte yandan adları aşk dedikodularına karışan ikilinin, aynı mekandan fotoğraf atması ise iddiaları daha da alevlendirdi.

Yalnız tatil yaptığını fotoğraflarının altına düştüğü notlarda belirten Aktaş'ın, yalnız olmadığı düşünülüyor. Çıkan iddialara karşı sessiz kalması ise yaşadıkları ilişkiyi doğrular nitelikte.