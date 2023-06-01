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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn deri korsesiyle poz verdi! Göğüslerini ön plana çıkartan olay paylaşım...

01.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan ve ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen Apollonia Llewellyn ayna karşısında verdiği pozla yine sosyal medyayı sallamayı başardı. Siyah deri korsesiyle adeta şov yapan fenomen isim hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn deri korsesiyle poz verdi! Göğüslerini ön plana çıkartan olay paylaşım...

Sosyal medyada yaklaşık 565 bin takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Genellikle sosyal medyadan cesur paylaşımlar yapmayı tercih eden fenomen isim yine geleneğini bozmadı ve göğüs dekolteli korsesiyle çekilen bir selfiesini hayranlarının beğenisine sundu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Llewellyn, “Farklı seviye” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Mükemmel bir güzellik” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tanrı resmen kadını yarattı” yorumunu yaptı.

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