Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa fazla kilolarını göstererek beden olumlaması yaptı! "Artık saklamak istemiyorum"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ariella Nyssa 700 bini aşkın takipçisiyle "Artık saklanmak istemiyorum" notuyla eklediği sarı bikinili pozlarını yayınladı. Bir elinde Hindistan cevizi tutan fenomen isim bikinili görüntüsünü deniz kabuğu takılarıyla tamamladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin bikinili görüntüsünü aşırı bulduklarını dile getirerek eleştiri yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bikini üstünün olmadığını düşünen tek kişi ben miyim? Yoksa bu bir trend mi? Anlamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sen dünyanın en güzel kadınısın" yorumunu yaptı.