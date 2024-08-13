Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa fazla kilolarını göstererek beden olumlaması yaptı! "Artık saklamak istemiyorum"

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa fazla kilolarını göstererek beden olumlaması yaptı! "Artık saklamak istemiyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.08.2024 10:51
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan beden olumlaması ve vücut pozitfliğine yönelik paylaşımlar yapan fenomen isim Ariella Nyssa, bikinisiyle poz vererek fazla kilolarını gösterdi. Her kadının kendi bedeni içinde güzel olduğunu savunan Nyssa sarı bir bikiniyle poz verdi.

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa fazla kilolarını göstererek beden olumlaması yaptı! "Artık saklamak istemiyorum"

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ariella Nyssa 700 bini aşkın takipçisiyle "Artık saklanmak istemiyorum" notuyla eklediği sarı bikinili pozlarını yayınladı. Bir elinde Hindistan cevizi tutan fenomen isim bikinili görüntüsünü deniz kabuğu takılarıyla tamamladı.

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin bikinili görüntüsünü aşırı bulduklarını dile getirerek eleştiri yağmuruna tuttu.

    2

    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bikini üstünün olmadığını düşünen tek kişi ben miyim? Yoksa bu bir trend mi? Anlamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sen dünyanın en güzel kadınısın" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Sevgilisinin ihanetini yemek sipariş sitesinden öğrendi

    Sevgilisinin ihanetini yemek sipariş sitesinden öğrendi

     Doğum anlarını paylaştı! Tıbbi yardım almadı

    Doğum anlarını paylaştı! Tıbbi yardım almadı

     İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı

    İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı

     İkili ilişkileri anlattı! "Bir daha yapmayacağım diyorsa..."

    İkili ilişkileri anlattı! "Bir daha yapmayacağım diyorsa..."

     Tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamadığını söyledi! Tartışmayı ateşledi

    Tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamadığını söyledi! Tartışmayı ateşledi
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!

    Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!

    Sivas'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Sivas'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Kıyıdan sadece birkaç metre uzaklıkta görüldü! Plajdakiler büyük bir panikle izledi

    Kıyıdan sadece birkaç metre uzaklıkta görüldü! Plajdakiler büyük bir panikle izledi

    Rekoru canlı yayında kırmak istedi! 'Tehlikeli' diyerek yayını yasaklandı

    Rekoru canlı yayında kırmak istedi! 'Tehlikeli' diyerek yayını yasaklandı

    Sarhoş yolcudan fazla ücret talep etti! Tartışmada kafasını kesti

    Sarhoş yolcudan fazla ücret talep etti! Tartışmada kafasını kesti

    Meydan okudu! "Artık saklamak istemiyorum"

    Meydan okudu! "Artık saklamak istemiyorum"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

    Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

    Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.