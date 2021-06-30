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Sosyal medya fenomeni ''Artık Koreliyim'' diyerek duyurdu! K-pop grubundan Jimin'e benzedi

30.06.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendini Koreli olarak tanımlayan İngiliz fenomen 18 estetik operasyon sonrası yeni görüntüsünü paylaştı. ''Artık Koreliyim'' diyen Oli London, binlerce sosyal medya takipçisine, "Son sekiz yıldır olduğum kişiden çok mutsuzdum. Bu yüzden "Irksal geçiş ameliyatı" geçirdim. Sonunda görünüşüm tamamlandı'' dedi.

Sosyal medya fenomeni ''Artık Koreliyim'' diyerek duyurdu! K-pop grubundan Jimin'e benzedi

YouTube fenomeni Oli London, hayranı olduğu Güney Koreli BTS yıldızı Jimin’e benzemek için tam 18 kez bıçak altına yattı. İngiliz genç artık kendini Koreli olarak tanımlıyor.

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, son birkaç yıldır estetik ameliyatlarla BTS yıldızı Jimin'e benzediği için eleştiriliyordu. Şimdi ameliyatlarıyla ilgili bir video çekerek 'Koreli gözlerine' sahip olarak artık 'ırklararası' olduğunu savundu.

"YANLIŞ BEDENDE YAŞADIĞIMI ANLADIM"

Hastane yatağından paylaşım yapan sosyal medya yıldızı, göz estetiği, yüz, kaş ve şakak kaldırma operasyonları gibi bir dizi ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Kimliği konusunda kafasının karışık olduğunu söyleyen London, son sekiz yıldır, K-pop yıldızı BTS’in çıkış yapmasından bu yana, yanlış bedende yaşadığını anladığını ve artık kendini “Koreli” olarak tanımladığını söyledi.

“Birçok insanın beni anlamadığını biliyorum ama kendimi Koreli olarak tanımlıyorum, artık Koreli görünüyorum ve Koreli hissediyorum” diyen London, “Kendimi İngiliz olarak tanımlamıyorum, bu yüzden lütfen benden İngiliz olarak bahsetmeyin. Bu benim kültürüm, orası benim ülkem, şimdi tam olarak böyle görünüyorum” diye konuştu.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Ancak London özellikle Koreli takipçilerinden olumsuz eleştirilerin odağında yer alıyor. Bir kullanıcı, "Üzgünüm ama Koreli olmayı seçemezsiniz. Koreli olarak doğmanız gerekiyor'' derken bir diğeri, "Kültürü seviyor olmanız, onu alıp istediğiniz hale gelebileceğiniz anlamına gelmez. Farklı bir kültürü takdir etmenin bir yolu vardır, bu değil" dedi.

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