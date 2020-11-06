HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medya fenomeni Asiye Teyze: Hayatım değişti

Sosyal medya fenomeni Asiye Teyze: Hayatım değişti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı Asiye Akçam, 2 ay önce tanıştığı sosyal medya sayesinde 11 bin takipçi sayısına ulaştı. 57 yaşındaki Asiye Teyze, sosyal medya sayesinde hayatında büyük değişiklik yaşadığını söyledi. Köyde yaptığı işleri takipçileriyle paylaşan Asiye Teyze, paylaşımları sayesinde insan sevgisi kazandığını söyledi.

Sosyal medya fenomeni Asiye Teyze: Hayatım değişti

Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi’nde yaşayan Asiye Akçam, iki ay önce oğlunun desteğiyle sosyal medyayla tanışarak Instagram’dan "asiyeteyze46" adlı hesap açtı. Evde yaptığı birbirinden farklı yemekleri, ev işlerini, odun kırma, tavukları yemleme gibi günlük çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Asiye Akçam, yaklaşık iki aylık zaman diliminde 11 bin civarında takipçiye ulaştı. Dünyanın farklı yerlerinden takipçilerinin olduğunu belirten Akçam, hayatında büyük değişiklikler olduğunu ve insanların sevgisini kazandığını söyledi.

OĞLUNUN DESTEĞİYLE SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI

Köy yaşantısının doğal ve sağlıklı olduğunu belirten Akçam, "Burası Hartlap köyü. Öncelikle İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 4 tane çocuğum var. Benim sağlığım yerinde her işi yapar odun keserim, soba yakarım, farklı çeşitlerle yemekler yaparım" dedi.

a6

Oğlunun desteğiyle sosyal medya hesabı açtığını söyleyen Akçam, "Şu an 11 bin civarında takipçim var ve çok güzel bir duygu. Daha önce tanışsam daha güzel olurmuş diyorum. Takipçilerimiz yanıma geliyorlar şehir dışı ve hatta yurt dışından Almanya, Belçika ve Amerika gibi yerlerden takipçilerim bana mesaj atıyorlar. Benim takipçilerim beni seviyorlar bu takipçilerin sayısı başını alıp gidecek. Ben de kendilerini çok seviyorum. Beni takip eden herkese çok selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.

Lüks aracını benzin döküp yakan Rus fenomen bir de mangal yaptıLüks aracını benzin döküp yakan Rus fenomen bir de mangal yaptı

a5

a4

a3

a2

İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Balıkesir'de yıldırım kabusu! 'Annemden yanık kokusu geliyordu'Balıkesir'de yıldırım kabusu! 'Annemden yanık kokusu geliyordu'
YDS sonuçları açıklandı!YDS sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
ABD'de mahkemeden Michigan ve Georgia kararı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Binanın deprem riski nasıl anlaşılır?
Binanın deprem riski nasıl anlaşılır?
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hangi günlerde hangi şans oyunu çekilişi var?
Hangi günlerde hangi şans oyunu çekilişi var?
Balıkesir'de yıldırım kabusu! Annesini kurtaran Gamze: Annemden yanık kokusu geliyordu
Balıkesir'de yıldırım kabusu! 'Annemden yanık kokusu geliyordu'
Çocukluğundan kalan miras ile ekmeğini böyle kazanıyor
Çocukluğundan kalan miras ile ekmeğini böyle kazanıyor
Hayırlı cumalar mesajları... 2020 Sevdiklerinize en güzel ve kısa cuma mesajları! Ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları!
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Afyonkarahisar’da korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
İşkenceci cani baba her şeyi itiraf etti! Sebebi 'pes' dedirtti
İşkenceci cani baba her şeyi itiraf etti! Sebebi 'pes' dedirtti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.