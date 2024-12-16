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Sosyal medya fenomeni Ayşegül Yılmaz'ın hayatı kabusa döndü! Takıntılı hayranı ölüm tehditleri yağdırıp, sahte ihbarlar verdi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
16.12.2024 21:37
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Takıntılı hayranı tarafından ölüm tehditleri alan sosyal medya fenomeni Ayşegül Yılmaz'ın hayatı adeta kabusa döndü. Can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen genç fenomen, "Nasıl öldüreceğinin planlarını yapan bir insan. Denizde mi boğayım, yastıkla mı boğayım, seni mi keseyim?..." şeklinde konuştu. Yılmaz adına sahte ihbarlar da veren şahıs tutuklandı. Yılmaz, takıntılı şahsın cezaevinde olmasına rağmen tedirginlik duyduğunu ifade etti.

Sosyal medya fenomeni Ayşegül Yılmaz'ın hayatı kabusa döndü! Takıntılı hayranı ölüm tehditleri yağdırıp, sahte ihbarlar verdi

Sosyal medya fenomeni Ayşegül Yılmaz geçen günlerde yayınladığı bir video ile ölüm tehditleri aldığını belirtmişti.

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"TERÖRE YARDIM VE YATAKLIK YAPIYORMUŞUM"

Konuyla ilgili olarak Show Ana Haber'e konuşan Yılmaz, "Kendisi bana evimin fotoğraflarımı attı ve bana çektiğini söyledi. Benim evime sahte ihbar gönderiyordu. Sabah 5'te polis basıyordu benim evimi. Teröre yardım ve yataklık yapıyormuşum. Uyuşturucu kaçakçılığı yapıyormuşum. Her gece tedirgin uyumaktan da yoruldum" dedi.

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"DENİZDE Mİ BOĞAYIM?, SENİ Mİ KESEYİM?"

Takıntılı şahsın kendi yaşadığı evini bildiği için tedirginlik de duyduğunu belirten Yılmaz, "Evimin adresini bildiği için ister istemez gelecek mi acaba... Nasıl öldüreceğinin planlarını yapan bir insan. Denizde mi boğayım, yastıkla mı boğayım, seni mi keseyim?..." şeklinde konuştu.

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"AKIL HASTANELERİNDEN BENİM ADIMA RANDEVU ALIYOR"

Şahsın yaklaşık olarak 2 yıldır kendisini taciz ettiğini belirten genç fenomen, "Bana aşık olduğunu hoşlandığını ifade eden cümleler kullanıyor. Akıl hastanelerinden benim adıma randevu alıyor. Bir okuldan aradılar ben çocuğumu ana sınıfına kaydettirmişim. Korkuyorum, arkama bakıyorum. Can güvenliğimden ciddi derecede endişe ediyorum" dedi.

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'PANEL' ADINDAKİ SİSTEMDEN BİLGİLERE ERİŞMİŞ

Şahsın, kendisinin ve ailesinin bilgilerine 'panel' adındaki bir sistemden ulaştığını belirten Yılmaz, takıntılı hayranı için savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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ELEKTRONİK KELEPÇE İSTİYORUM"

Şahıs şu an cezaevinde olsa da tedirginliğinin sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Onu anında böyle karşımda bulduğumda ne yapacağımı bilmiyorum. Çıkacağını düşünüyorum, elektronik kelepçe istiyorum" dedi.

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sosyal medya fenomen
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