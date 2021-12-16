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Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan'dan olay itiraf! ''Askere gitmemek için kolonya içtim''

16.12.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Direksiyon başındayken çektiği videolarla sosyal medyayı sallayan Ankaralı fenomen Benekli Ayhan, Katarsis'de Gökhan Çınar'a bilinmeyenlerini anlattı.

Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan'dan olay itiraf! ''Askere gitmemek için kolonya içtim''

Ankaragücü taraftarı olduğu bilinen fenomen Benekli Ayhan, YouTube kanalında yayınladığı videolarla, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelerce tanındı. Sosyal medya platformlarında yayılan videolarıyla olay olan Benekli Ayhan, Katarsis'de Gökhan Çınar'a konuştu.

''PARAYI BULUP VİLLA ALACAĞIM''

''Bende konu ve laf bitmez. Baktım bu işte para var başladım hemen. Telefonuma TikTok indirmeden ünlü oldum'' diyen Benekli Ayhan, Gökhan Çınar'ın kendisine yönelttiği ''Sen nasıl bir aileye doğdun?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Benekli Ayhan, hayat hikayesini şu sözlerle anlattı:

Valla ben 2 Temmuz 1989 yılında Ankara Çankaya Zafertepe'de bir gecekonduda doğdum. Biz kiracıydık, sonra babam 7 yaşında bir ev aldı yine gecekondu. Gecekonduda büyüdük yani. Çatımız 24 saat akıyordu. Babamla devamlı kiremitleri açıyorduk, naylonları döşüyorduk. Yıllarca odun kırdık. Babamın ilk mesleği oduncu zaten. Sonra hamallık yaptı. Şimdi mesela ben parayı bulup villa alacağım. Niye çünkü gecekonduya benzediği için...

''ASKERLİK YAPMAMAYIM DİYE KENDİMİ KESTİM''

''Hayatımın 36 senesi serserilikle geçti'' diyen fenomen, ''Hayatımın yüzde 99'u yasa dışı geçtiği için çoğunu anlatamıyorum. Askerlik yapmayayım diye kolonya içtim, kendimi kestim. Psikiyatristler geldi, beni akıllandırmaya çalıştı. Ben onları delirttim. Ankara'da 11 gün hastanede yattım. Hayatımda görmediğim şey kalmadı.'' sözleriyle izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

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