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Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven müjdeyi verdi! ‘Ekimin ikinci haftası...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kendine ait bir kanalı bulunan ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Berkcan Güven şarkı çıkartan Youtuber’lar arasında yerini aldı. Çalışmalara başladığını söyleyen Güven, yani şarkısının çıkış tarihini ilk kez paylaştı. Sosyal medya fenomeni sevenlerine şarkısı için ilk randevuyu verdi.

Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven müjdeyi verdi! ‘Ekimin ikinci haftası...’

Ünlü sosyal medya fenomeni Berkcan Güven yeni şarkısının hazırlıklarını hızlandırdı. Koronavirüs karantinası boyunca şarkı sözü yazdığını ve beste yaptığını ifade eden Berkcan Güven, kayıt için stüdyoya girdi. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Güven yeni şarkısının müjdesini verdi.

‘EKİMİN İKİNCİ HAFTASI’

Youtube’da kanalı bulunan ve eğlenceli içerikler paylaşmayı sürdüren Berkcan Güven şarkıcılığa soyundu. Rakiplerine gönderme yaptığı ‘Youtube Benim İşim’ şarkısıyla müzik sektörüne adım atan Berkcan Güven rap türünde birçok şarkıyı kanalından yayınlanmayı seçti. Ferahlatır Bilirsin, Para Bizde, İlerle, Vergi şarkılarıyla ünlenen Berkcan Güven 'Yeniden' parçasıyla büyük ses getirmeyi başardı. 'Yeniden' şarkısıyla trend listelerinde yer alan Güven’in yeni şarkısının müjdesi sevenlerini mutlu etti.

berkcan güven

Sosyal medya hesaplarından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Berkcan Güven, “Ekimin ikinci haftasında albümün ilk single çalışması geliyor” notunu düştü. Berkcan Güven'in açıklamasının sonrasında takipçileri yeni şarkı için gün saymaya başladı.

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

berkcan güven

Vine uygulamasında çektiği kısa videolarla tanınan Berkcan Güven 30 Mayıs 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Berkcan Güven yaş olarak şu anda 24 yaşındadır. Berkcan Güven burcu ise İkizler’dir.

berkcan güven

BEGE kısaltmasını kullanarak ünlenen Berkcan Güven Vine’da elde ettiği başarısını 1 Kasım 2014 tarihinde Youtube’a taşıdı. Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe ile çektiği Youtube videolarıyla ses getirdi. Videolarında ailesine yer veren Berkcan Güven, seslendirme sanatçısı Burhan Güven’in oğludur. Hem televizyon programlarında yer alan hem de gazetecilik yapan Burhan Güven ise Veda filminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı rolüyle efsaneleşmiştir.

berkcan güven

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Berkcan Güven Işık Üniversitesi’nde Grafik Tasarım Bölümü’nde eğitim aldı.

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