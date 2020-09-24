Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven müjdeyi verdi! ‘Ekimin ikinci haftası...’

Ünlü sosyal medya fenomeni Berkcan Güven yeni şarkısının hazırlıklarını hızlandırdı. Koronavirüs karantinası boyunca şarkı sözü yazdığını ve beste yaptığını ifade eden Berkcan Güven, kayıt için stüdyoya girdi. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Güven yeni şarkısının müjdesini verdi.

‘EKİMİN İKİNCİ HAFTASI’

Youtube’da kanalı bulunan ve eğlenceli içerikler paylaşmayı sürdüren Berkcan Güven şarkıcılığa soyundu. Rakiplerine gönderme yaptığı ‘Youtube Benim İşim’ şarkısıyla müzik sektörüne adım atan Berkcan Güven rap türünde birçok şarkıyı kanalından yayınlanmayı seçti. Ferahlatır Bilirsin, Para Bizde, İlerle, Vergi şarkılarıyla ünlenen Berkcan Güven 'Yeniden' parçasıyla büyük ses getirmeyi başardı. 'Yeniden' şarkısıyla trend listelerinde yer alan Güven’in yeni şarkısının müjdesi sevenlerini mutlu etti.

Sosyal medya hesaplarından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Berkcan Güven, “Ekimin ikinci haftasında albümün ilk single çalışması geliyor” notunu düştü. Berkcan Güven'in açıklamasının sonrasında takipçileri yeni şarkı için gün saymaya başladı.