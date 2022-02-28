Sosyal medya fenomeni Camille Alexander, görenleri şaşkına çevirdi! Yıllardır vücut kıllarını almıyor

Londra’da yaşayan bir model, OnlyFans hesabını açtıktan sonra abonelerinin bir kısmının istenmeyen tüylerini görmek istediğini ve içerikleri için para teklif ettiğini fark etti. OnlyFans’ta popüler olduktan sonra tüylerini almayı bırakan Alexander, yaklaşık 4 yıldır doğal bedenini kucakladığını söyledi.

“EĞER KILLARINIZ VARSA ÇOK İYİ PARA KAZANABİLİRSİNİZ”

Toplumsal olarak kadınların güzellik normlarına uymak zorunda olmasının gerçekliği yok ettiğini dile getiren Alexander, koronavirüs pandemisinde OnlyFans gelirinin artmaya başladığını belirtti. Güzellik kurallarının kadınlar üzerinde baskı yarattığından söz eden Alexander, “Kıllı insanlar toplumda bir tabu olarak algılanıyor. Eğer kadınsanız ve vücut kıllarınız varsa çok iyi para kazanabilirsiniz. Kulağa delilik gibi geldiğini farkındayım ama toplum bunu anlayabiliyor” dedi.

Abonelerinin kendisinden kullanılmış iç çamaşırlarını ve kıllarının bir bölümünü istediğini itiraf eden Alexander, başta bu durumdan çekinse de uygun ücretler karşılığında gönderdiğini söyledi. Alexander, “DNA’mın işlenmesinden korktum ama sanırım onlar sadece işin heyecanını yaşamayı seçiyorlar. Şimdiye kadar kötü herhangi bir durumla karşılaşmadım” diye konuştu.



