Sosyal medya fenomeni Carla Belluci, doğum sırasında yaşadıklarını anlattı: Neredeyse ölüyordum

40 yaşındaki fenomen ism geçtiğimiz aylarda hayranlarının doğumunu izlemek istediğini ve talep edenler için anne sütünü satacağını açıklamıştı. Doğumunu canlı olarak yayınlamak için bir servet teklif eden Belluci, bu fikrinden vazgeçmek zorunda kaldı. 3. çocuğunu dünyaya getirmek için doğumhanedeki yerini alan Carla Belluci, cehennemi anımsatan bir serüven yaşadığını anlattı. Belluci o anları, “Eşim çekim yapıyordu. Kızım çok küçük görünüyordu ve bunun için endişeliydim. Sadece ona odaklanmıştım ancak bir şeylerin kendim için ters gittiğini hissettim” dedi.

“BİR ANDA HER ŞEY DEĞİŞTİ”

Kızının dünyaya gelmesinden sonra o özel anları eşinin fotoğrafladığını söyleyen Carla Belluci, hayranları için de özel bir hazırlık yapıyordu. Ancak doğumun sonrasında rahim kaslarının düzgün bir şekilde kasılmaması sonucunda büyük bir kanama ile karşı karşıya kaldı ve odadan eşi dışarı çıkartıldı. İnsanların yüzünde korkunç bir panik gördüğünü söyleyen Carla Belluci, “Dışarıda bekleyen eşime son kez bir şey söylemek isteyip istemediğimi sordular. İnsanların yüzündeki paniği görebiliyordum” dedi.

Ameliyat sırasında 3 litreye yakın kan kaybeden Carla Belluci, saatller sonra uyandı. Uyandığında ise bilincinin kapanmasından dolayı araba kazası yaptığını düşündü. Sosyal medyada hesabından doğum sürecini anlatan Belluci, “Bir daha o ameliyat masasına bilinçli olarak yatmak istemiyorum. Beni eleştiren insanlar olduğunu biliyorum ama benim için travmatik bir durumdu” ifadelerini kullandı.



