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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech tatilin tadını çıkarttı! Havlusunu yere serip keyif yaptı

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech tatilin tadını çıkarttı! Havlusunu yere serip keyif yaptı

    14.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 5 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen isim Daisy Keech tatilin tadını çıkarttığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı. Fenomen isim deniz kenarında havlusunu yere attı ve bikinisiyle kızgın kumların üzerine uzandı. Fenomen ismin tatilinin tadını çıkarttığı anlarda çekilen pozu sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Sosyal medyadan sağlıklı yaşam ve fitness konularında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Daisy Keech bu kez yaz tatilinin tadını çıkarttığı anlarda çekilen bir gönderisini paylaştı. Yunanistan tatilinden yaptığı paylaşımda kamuflaj desenli bikini takımıyla havlunun üzerine uzanarak poz veren Keech gönderisine, “Lütfen rahatsız etmeyin” notunu ekledi.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

    kapak yeni

    Fenomen ismin tatil pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine “Gerçekten harika görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Bu gerçek bir güzellik” yorumunu yaptı.

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    sosyal medya fenomen daisy keech

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