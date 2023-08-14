Sosyal medya fenomeni Daisy Keech tatilin tadını çıkarttı! Havlusunu yere serip keyif yaptı

Sosyal medyadan sağlıklı yaşam ve fitness konularında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Daisy Keech bu kez yaz tatilinin tadını çıkarttığı anlarda çekilen bir gönderisini paylaştı. Yunanistan tatilinden yaptığı paylaşımda kamuflaj desenli bikini takımıyla havlunun üzerine uzanarak poz veren Keech gönderisine, “Lütfen rahatsız etmeyin” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Fenomen ismin tatil pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine “Gerçekten harika görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Bu gerçek bir güzellik” yorumunu yaptı.



