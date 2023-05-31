Sosyal medya fenomeni Daisy Keech yaz tatiline hızlı başladı! Tanga bikinisiyle poz verdi... Arkasını dönünce sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Daisy Keech Meksika tatilinden en özel anları da hayranlarına gösterdi. Sevgilisi Michael Yerger ile Meksika tatilinde bir tekne turunda çekilen anları paylaşan fenomen isim tanga bikini altıyla hayranlarını heyecanlandıran bir poza imza atmayı da ihmal etmedi.

ARKASINI DÖNÜNCE BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyadan Meksika tatilinden samimi anlarını paylaşan Keech gönderisine, “Daha iyi bir gün isteyemezdim” notunu ekledi. Teknenin ön tarafına geçerek kameraya arkasını dönen ve denize karşı saçlarını düzelterek poz veren Keech’in gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.