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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech yaz tatiline hızlı başladı! Tanga bikinisiyle poz verdi... Arkasını dönünce sosyal medyayı salladı

31.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak yaklaşık 6 milyon takipçiye ulaşmayı başaran Daisy Keech yaza hızlı bir giriş yaptı. Sevgisiyle birlikte romantik bir tatile çıkan Keech hayranlarını cesur pozlarından mahrum bırakmadı. Tanga bikini altıyla poz veren fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech yaz tatiline hızlı başladı! Tanga bikinisiyle poz verdi... Arkasını dönünce sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Daisy Keech Meksika tatilinden en özel anları da hayranlarına gösterdi. Sevgilisi Michael Yerger ile Meksika tatilinde bir tekne turunda çekilen anları paylaşan fenomen isim tanga bikini altıyla hayranlarını heyecanlandıran bir poza imza atmayı da ihmal etmedi.

ARKASINI DÖNÜNCE BEĞENİ YAĞDI

tanga

Sosyal medyadan Meksika tatilinden samimi anlarını paylaşan Keech gönderisine, “Daha iyi bir gün isteyemezdim” notunu ekledi. Teknenin ön tarafına geçerek kameraya arkasını dönen ve denize karşı saçlarını düzelterek poz veren Keech’in gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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sosyal medya tanga daisy keech

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