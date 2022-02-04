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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan topuktan geçmeli taytla poz verdi! "Bu sefer güldürmedi"

04.02.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediği, içtiği, giydiği ve gittiği her şeyin linkini paylaşmasıyla zaman zaman eleştirilen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bu sefer siyah lastik geçmeli tayt ve kırmızı topuklu ayakkabısıyla yaptığı kombinle topa tutuldu.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan topuktan geçmeli taytla poz verdi! "Bu sefer güldürmedi"

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan verdiği kilolardan sonra iddialı pozlar paylaşarak dikkat çekiyor. Kendini spora veren Özaslan yaptığı kombinlerle gündeme geliyor. Son olarak siyah lastik geçmeli tayt ve kırmızı topuklu ayakkabıyla bir kombin yapan ünlü fenomeni takipçileri beğenmedi.

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlilik hazırlığında olan Özaslan paylaşımlarına ara vermiyor. "Kırmızı görünce dayanamıyorum biliyorsunuz" notuyla bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Ancak Duygu Özaslan'ın paylaşımı deyim yerindeyse topa tutuldu. İşte gelen yorumlardan bazıları:

ükük

  • Bu sefer güldürmedi
  • Neden böyle bi kıyafet var
  • Şu parçaları kesesim geldi
  • Bağlamayı unuttuğumuz zıbın gibi
  • Bodysuitimin çıtçıtlarını açık unutmuşumdur

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Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sosyal medya fenomeni ne abi ülkeye ne hayrı var bunların
Olmamış
annesinin ayakkabılarını giymiş gibi duruyor

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