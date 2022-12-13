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Sosyal medya fenomeni Elle Brooke hayal gücüne çok az şey bıraktı! Buz gibi havada yarı çıplak verdiği pozlarla 'kar meleği' ilan edildi

13.12.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen paylaşımları ve boks kariyeri ile tanınan sosyal medya fenomeni Elle Brooke, hayal gücüne çok az şey bırakan bir dizi fotoğraf yayınlayarak takipçileriyle Noel neşesini paylaştı. Gönderileriyle dikkat çeken genç yetişkin içerik yıldızı, dondurucu havada poz verdiği kırmızı iç çamaşırı ve Noel Baba şapkasıyla ilgi odağı oldu.

Sosyal medya fenomeni Elle Brooke hayal gücüne çok az şey bıraktı! Buz gibi havada yarı çıplak verdiği pozlarla 'kar meleği' ilan edildi

Sevilen yetişkin içerik yıldızı, Noel öncesi nadir görülen yoğun kar yağışının heyecanını paylaşmak için sosyal medya hesabına yöneldi. Ülkenin dört bir yanında, İngilizler'in, İngiltere'yi bir gecede bir harikalar diyarına dönüştüren muhteşem bir beyaz örtüyle uyanması üzerine Elle de şenlikli fotoğraflar çekmek ve biraz Noel neşesi yaymak için dışarı çıktı.

SOĞUK HAVAYA MEYDAN OKUDU

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Ancak çoğu kişi sert sıcaklıklara şapka, palto ve eldivenlerle göğüs germeye karar verirken, genç model, yalnızca iç çamaşırıyla poz vermeyi seçti. Uzun siyah botları, Noel Baba şapkası ve tek parça kırmızı iç çamaşırıyla, fotoğraf çekimi için meydan okurcasına karda yürüyen Brooke, dört ayrı fotoğraf paylaştı.

''KAR MELEĞİ''

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Sayısız beğeni alan gönderisine birçok yorum da bırakıldı. Görüntüleri karşısında büyülendiklerini belirten takipçileri, yetişkin içeirk yıldızına övgüler yağdırdı. Hatta bir kullanıcı onu "kar meleği" ilan etti.

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