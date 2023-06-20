Sosyal medya fenomeni Francia James, transparan bluzuyla İtalya’yı fethetti! İç çamaşırı giymeyince olanlar oldu

Sosyal medya fenomeni Francia James, İtalya seyahatinden yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini kazandı. Venedik sokaklarını deri etek, trençkot ve şapkayla dolaşan James, transparan bluzuyla yine olay olmayı başardı. Merdivenleri çıktığı anlarda çekilen bir gönderisini paylaşan James, flaş bluzuna direkt olarak geldiği anlarda frikik vermekten kurtulamadı. Fenomen isim göğüs hatlarının belli olmasına aldırış etmeden paylaşımını yaptı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği paylaşımında James, “Venedik şehrinde geceler çok güzel” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. James’in paylaşımına hayranları övgü dolu yorumlar yapmak için adeta yarıştı.