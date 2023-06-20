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Sosyal medya fenomeni Francia James, transparan bluzuyla İtalya’yı fethetti! İç çamaşırı giymeyince olanlar oldu

20.06.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Francia James, transparan bluzuyla hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmayı başardı. Fenomen isim iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyince flaşlı çekimde frikik vermekten kurtulamadı.

Sosyal medya fenomeni Francia James, transparan bluzuyla İtalya’yı fethetti! İç çamaşırı giymeyince olanlar oldu

Sosyal medya fenomeni Francia James, İtalya seyahatinden yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini kazandı. Venedik sokaklarını deri etek, trençkot ve şapkayla dolaşan James, transparan bluzuyla yine olay olmayı başardı. Merdivenleri çıktığı anlarda çekilen bir gönderisini paylaşan James, flaş bluzuna direkt olarak geldiği anlarda frikik vermekten kurtulamadı. Fenomen isim göğüs hatlarının belli olmasına aldırış etmeden paylaşımını yaptı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği paylaşımında James, “Venedik şehrinde geceler çok güzel” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. James’in paylaşımına hayranları övgü dolu yorumlar yapmak için adeta yarıştı.

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