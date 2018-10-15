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Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 01:38 | Son Güncelleme

İZMİR'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltını alındı.  İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltını alındı.
İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdiği. Bunun üzerine İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ'u ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Sosyal medya fenomeni gözaltına alındıSosyal medya fenomeni gözaltına alındı

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