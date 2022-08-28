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  4. Sosyal medya fenomeni Harun Taştan ölümden döndü! Aracı bir anda alev aldı

Sosyal medya fenomeni Harun Taştan ölümden döndü! Aracı bir anda alev aldı

28.08.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da dün gece saatlerinde internet fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev alev yandı. Otomobilde bulunan Taştan ve arkadaşları hemen araçtan inerken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Sosyal medya fenomeni Harun Taştan ölümden döndü! Aracı bir anda alev aldı

Fenomen Harun Taştan'ın kullandığı ve içinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobil Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde dün gece saatlerinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Durumu fark eden Taştan aracını emniyet şeridine çekti. Taştan ve arkadaşları otomobilden inerken araç alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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O ANLAR CEP TELEFONUNA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

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(DHA)

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