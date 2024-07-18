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  4. Sosyal medya fenomeni 'İlahici Ali'ye silahlı saldırı! Kanlar içinde yerde kaldı

Sosyal medya fenomeni 'İlahici Ali'ye silahlı saldırı! Kanlar içinde yerde kaldı

18.07.2024 13:09
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18.07.2024 13:09
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Sosyal medyada 'İlahici Ali' adıyla tanınan Ali Özdemir takipçileriyle görüşmek için Konya'dan İstanbul'a geldi. Esenler'de kalacağı yere girmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken Özdemir'e 4 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Kaçan saldırgan ise her yerde aranıyor.

Sosyal medyada 'İlahici Ali' adıyla tanınan Ali Özdemir'e silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda Özdemir yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Havaalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada İlahici Ali adıyla bilinen Ali Özdemir, takipçileriyle buluşmak için Konya’dan İstanbul’a geldi. Özdemir, geceyi geçirmek için Esenler’de bir eve gitmek istediği sırada tanımadığını söylediği bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

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KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Silah sesleri üzerine cama çıkan mahalle sakinleri kanlar içerisinde yerde yatan Özdemir’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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“KURŞUNLAR BACAĞINA İSABET ETMİŞTİ"

Özdemir’e ilk müdahaleyi yapan Furkan Çoban, “Gece 03.00 sıralarında 4 el silah sesi geldi. Camdan baktığımızda bir kişinin yerde yattığını gördük ve müdahale etmek için aşağıya indik. Kurşunlar bacağına isabet etmişti. Şanslıydı ki sağlıkçı bir kişi vardı. Durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah iyidir. İlahici Ali olduğunu söylediler. Zaten siması da tanıdık gelmişti. İnternetten baktığımızda o olduğunu gördük" dedi.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheliyle İlahici Ali’nin bir süre konuştuğu daha sonra ise şüphelinin belinde çıkardığı silahla ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor. (DHA)

302206_SOSYAL-MEDYA-FENOMENI-ILAHICI-ALI-DUN-GBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı fenomen saldırı
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