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İşkence fotoğrafları kan dondurmuştu! Sosyal medya fenomeni İrem Ay'a akılalmaz tehditler: 'MİT değil, CIA bile elimden alamaz'

01.08.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl önce evlendiği eşi Berkay Saner'in (29) şiddetine maruz kaldığını ileri sürerek paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medyayı ayağa kaldıran fenomen İrem Ay (28), boşanma davasının ardından uzaklaştırma kararı aldığı Saner ve ailesinden tüyler ürperten tehditler alıyor. Saner'in ailesinin Ay'a Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA'i de karıştırarak verdiği gözdağı mahkemeye taşındı.

İşkence fotoğrafları kan dondurmuştu! Sosyal medya fenomeni İrem Ay'a akılalmaz tehditler: 'MİT değil, CIA bile elimden alamaz'

Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni İrem Ay, şubat ayında paylaştığı korkunç fotoğraflarla eşi Berkay Saner'in şiddetine maruz kaldığını ileri sürerek boşanma davası açmış, mahkemeye Saner hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunmuştu. Gelinen noktada son olarak, Saner ve ailesinin tehditleri nedeniyle çift yeniden mahkemelik oldu.

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İŞKENCE ANLARININ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Televizyon programlarındaki bir yarışma programıyla tanınan Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay, ayrıldığı eşi Berkay Saner'in kendisine şiddet uyguladığı anlara ait kan donduran fotoğraflarla gündeme gelmişti.

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Ay'ın paylaştığı fotoğraflarda Berkay Saner'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği ve gülerek özçekim yaptığı görülüyordu.

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"SENDEN DE ANNENDEN DE BABANDAN DA KORKMUYORUM"

Ay, fotoğrafları paylaşırken "Senden de annenden de babandan da korkmuyorum. Tüm süreci herkes bilecek, bir kıza daha bulaşıp sömüremeyeceksiniz. Yaşanan her gecenin her örtbasın hikayesini herkes bilecek." ifadelerini kullanmıştı.

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İrem Ay, avukatı Gül Atar aracılığıyla mahkeme başvurarak Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulunmuş, mahkeme ABD’de de yaşayan Berkay Saner’in de arasında bulunduğu 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay’ın yaşadığı konuta, iş yerine yaklaşmamasına şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine karar vermişti.

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TEHDİTLER DEVAM EDİYOR!

İrem Ay ile Berkay Saner yeniden mahkemelik oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Ay, mahkemeye dilekçe vererek üçüncü kez koruma talebinde bulunurken Saner'in annesi ile babasının akılalmaz tehditleri de ortaya çıktı. Ay'ın uzaklaştırma kararı aldığı kişiler arasında olan Saner'in anne ve babasının "Seni ve sülaleni MİT değil CIA bile alamaz elimden" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

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