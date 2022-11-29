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Sosyal medya fenomeni Lola Mason yeni aldığı arabasının koltuklarına sığamayınca isyan etti! “Kalçama küçük geldiler”

29.11.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa süree ünlenmeyi başaran Lola Mason, Brezilya popo kaldırma (BBL) estetiği olduktan sonra yeni kalçasıyla standart ölçülere sahip kimi durumlarda sorun yaşadığını söyledi. Kendisine yeni bir araba aldığını gösteren Mason, kalçasının ölçüleri nedeniyle arabanın koltuğuna sığamadığını sosyal medyadan paylaşarak isyan etti.

Sosyal medya fenomeni Lola Mason yeni aldığı arabasının koltuklarına sığamayınca isyan etti! “Kalçama küçük geldiler”

Sosyal medyada ‘MamaPlugs’ adıyla tanınan fenomen isim Lola Mason yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Brezilya popo kaldırma estetiği yaptırdığını dile getiren Mason, yeni aldığı arabasının koltuklarına sığamayınca tepki gösterdi. Koltuklara oturduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Mason’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

DIŞARI TAŞTI

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Henüz ambalajını dahi açmadığı yeni koltuklarını denemek isteyen fenomen isim kalçasının koltukların dışına taştığını söyleyerek, “Yeni koltuklarımın klaçama uymadığını fark ettiğimde kalbimin nasıl kırıldığını izleyin. Kalçama küçük geldiler” notunu ekledi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu bir lutüf” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İki ucu keskin bıçak” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise “Kesinlikle ölçülerini alman gerekiyordu” dedi.

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