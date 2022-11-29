Sosyal medya fenomeni Lola Mason yeni aldığı arabasının koltuklarına sığamayınca isyan etti! “Kalçama küçük geldiler”

Sosyal medyada ‘MamaPlugs’ adıyla tanınan fenomen isim Lola Mason yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Brezilya popo kaldırma estetiği yaptırdığını dile getiren Mason, yeni aldığı arabasının koltuklarına sığamayınca tepki gösterdi. Koltuklara oturduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Mason’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

DIŞARI TAŞTI

Henüz ambalajını dahi açmadığı yeni koltuklarını denemek isteyen fenomen isim kalçasının koltukların dışına taştığını söyleyerek, “Yeni koltuklarımın klaçama uymadığını fark ettiğimde kalbimin nasıl kırıldığını izleyin. Kalçama küçük geldiler” notunu ekledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu bir lutüf” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İki ucu keskin bıçak” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise “Kesinlikle ölçülerini alman gerekiyordu” dedi.