Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Çıplak vücudunu havluyla örtmeye çalıştı

Sosyal medyada 9.6 milyon takipçisi bulunan model Mathilde Tantot sık sık verdiği seksi pozlarıyla tanınıyor. Abonelerine özel olarak paylaşım yaptığı OnlyFans hesabının dışında Instagram takipçilerine de cesur pozlarıyla seslenen Tantot geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden duştan çıkar çıkmaz ayna karşısında çekilen bir fotoğrafın paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Tantot, göğüslerini havluyla örtmeye çalıştı. Fenomen isim paylaşımına “Günaydın” notunu ekledi. Sosyal medya fenomenin paylaşımı kullanıcıların kısa sürde ilgisini çekti.