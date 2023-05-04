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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Çıplak vücudunu havluyla örtmeye çalıştı

04.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde adından sıklıkla söz ettiren fenomen isim Mathilde Tantot yine Instagram’ın kurallarına meydan okuyan bir paylaşım yaptı. Fenomen isim duştan çıkar çıkmaz aynı karşısına geçerek çırılçıplak poz verdi. Tantot’un elindeki havluyla vücudunu örtmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Çıplak vücudunu havluyla örtmeye çalıştı

Sosyal medyada 9.6 milyon takipçisi bulunan model Mathilde Tantot sık sık verdiği seksi pozlarıyla tanınıyor. Abonelerine özel olarak paylaşım yaptığı OnlyFans hesabının dışında Instagram takipçilerine de cesur pozlarıyla seslenen Tantot geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden duştan çıkar çıkmaz ayna karşısında çekilen bir fotoğrafın paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

kapak mathilde

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Tantot, göğüslerini havluyla örtmeye çalıştı. Fenomen isim paylaşımına “Günaydın” notunu ekledi. Sosyal medya fenomenin paylaşımı kullanıcıların kısa sürde ilgisini çekti.

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