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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasak olmasına rağmen maymun besleyen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin Sarıyer Uskumruköy’deki villasına baskın yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasak olmasına rağmen maymun besleyen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin Sarıyer Uskumruköy’deki villasına baskın yaptı. İzgi gözaltına alınırken, maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Uskumruköy’deki villasında üçüncü bir maymunu yasalara aykırı şekilde elinde tuttuğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin villasına baskın yapıldı. İzgi’nin maymunu, yetkililer tarafından koruma altına alındı. Meriç İzgi ve yanındaki Elif Türkan E. gözaltına alındı. İzgi’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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