HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2020 22:41 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin vahşi hayvan statüsünde yer alan "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu. İzgi'nin maymunu görevlilere vermemek için direndiği anlar kameralara yansıdı. Maymunun görevliler tarafından alınma anını sosyal medyada yayınlayan İzgi yaşananları gözyaşlarıyla anlattı.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin yaklaşık 7 aydır beslediği "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu.

Görevliler, vahşi hayvan statüsünde yer alan maymunu doğal ortamından koparıldığı gerekçesiyle almak için İzgi'nin ikametine gitti. Görevliler İzgi'den maymunu kendilerine vermesini istedi. Maymununu vermek istemeyen İzgi görevlilere direndi.

Maymunu almak isteyen görevliler ve İzgi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında görevliler maymuna el koydu.

Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan İzgi o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

AW957275_02

AW957275_01

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Sokak ortasında silahlı saldırı! Kanlar içerisinde kaldıSokak ortasında silahlı saldırı! Kanlar içerisinde kaldı
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomeni meriç izgi maymun Tarım ve Orman Bakanlığı koko

En Çok Okunan Haberler

Çin'de karantina oteli çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Çin'de karantina oteli çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Yunan askeri sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtı

Yunan askeri sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtı

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çöpten altın topluyorlar

Çöpten altın topluyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Tarihi kente son kez baktılar

Tarihi kente son kez baktılar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
verin la adamin maymununu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damat dehşeti! Tartıştığı kayınpederini sokak ortasında öldürdü

Damat dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Beyoğlu’nda Ugandalı kadına kapkaç şoku! O anlar kamerada

Beyoğlu'nda Ugandalı kadın dehşeti yaşadı! O anlar böyle görüntülendi

Adana'da ambulansın çarptığı araç, telefon direğinin halatında asılı kaldı

Görenleri şaşkına çeviren olay! Asılı kaldı

Sokak ortasında silahlı saldırı! Kanlar içerisinde kaldı

Sokak ortasında silahlı saldırı! Kanlar içerisinde kaldı

Çocuğa çarpan sürücü: Ben değil, çocuk bana çarptı

Çocuğa çarpan sürücü: Ben değil, çocuk bana çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş operasyonu! Tutuklandılar

Dev fuhuş operasyonu! Tutuklandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.