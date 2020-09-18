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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:05 | Son Güncelleme

Yasadışı yollardan maymun sahiplendiği gerekçesiyle gözaltına alınan Meriç İzgi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin evine geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla maymun sahiplendiği gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti.

Yasadışı yollardan maymun sahiplendiği gerekçesiyle gözaltına alınan Meriç İzgi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin evine geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla maymun sahiplendiği gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyon ile maymun fenomenden alınarak hayvanat bahçesine teslim edilmişti. Olayın ardından yeniden yasadışı yolla maymun sahiplenen İzgi’nin 2. kez sahiplendiği maymun da elinden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.
Meriç İzgi’nin yeniden yasadışı yolla maymun sahiplenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fenomenin evine giden ekipler 3. maymuna da el koyup hayvanat bahçesi yetkilerine teslim ederken, Meriç İzgi dün gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza
Hakimliği’ne sevk edilen İzgi, ayda 1 kere ikametine en yakın kolluk birimine imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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