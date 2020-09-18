HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollardan maymun sahiplendiği gerekçesiyle nöbetçi savcıya ifade veren sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin evine geçtiğimiz aylarda yasa dışı yollarla maymun sahiplendiği gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti.

Yasa dışı yollardan maymun sahiplendiği gerekçesiyle nöbetçi savcıya ifade veren sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin evine geçtiğimiz aylarda yasa dışı yollarla maymun sahiplendiği gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyon ile maymun fenomenden alınarak hayvanat bahçesine teslim edilmişti. Olayın ardından yeniden yasa dışı yolla maymun sahiplenen İzgi’nin 2. kez sahiplendiği maymun da elinden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.
Meriç İzgi’nin yeniden yasa dışı yolla maymun sahiplenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fenomenin evine giden ekipler, 3. maymuna da el koyup hayvanat bahçesi yetkilerine teslim ederken Meriç İzgi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzgi, bugün öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İzgi, burada nöbetçi savcıya verdiği ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Eczanelere grip aşısı geldi mi? Sağlık Bakanı açıkladıEczanelere grip aşısı geldi mi? Sağlık Bakanı açıkladı
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Gaziantep'teki kan donduran olayda yeni gelişme! Sevgilisine 7 saat boyunca işkence yaptı tecavüz etti
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İstanbul’da yeni dönem! Bütün otobüsler İETT’ye bağlandı
İstanbul'da bir devir kapandı! İETT'de yeni dönem
Kızını cinsel ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekmişti! İğrenç anne ve sevgilisiyle ilgili yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes olayı nedir?
Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir?
Bakan Akar'dan Macron'a sert sözler! 'Hayal gören Macron'un kendisi'
'Hayal gören Macron'un kendisi'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.