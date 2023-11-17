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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi takside olay çıkardı! Parayı vermedi, "Darp ediyor beni" diye çığlık attı... "Senin sülalendir dolandırıcı"

17.11.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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Daha önce yasa dışı yollarla maymun besleyen ve defalarca gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi bu kez takside çektiği bir kavgayla şaşkınlık yarattı. Ehliyetiyle kimliğini unuttuğu taksinin şoförünü ayağına çağıran İzgi, taksiciye parasını vermedi. Parasını vermek bir yana, çirkin ifadelerle ters bir muamele gösterdi. İzgi'nin "Darp ediyor beni, darp ediyor" diye bağırdığı anlar, kendi çektiği videoya damga vurdu.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi takside olay çıkardı! Parayı vermedi, "Darp ediyor beni" diye çığlık attı... "Senin sülalendir dolandırıcı"

Sosyal medyada fenomenlerinden biri bu kez yaşadığı ilginç ve hararetli tartışma anlarıyla gündemde. Şoföre Avcılar'dan Maslak'a gitmesini söyleyerek ayağına çağıran İzgi araçta olay çıkardı.

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Show Haber'in aktardığı olaya göre taksici Avcılar'dan Maslak'a geldi ve taksimetre 699 lira yazdı. Ne olduysa ondan sonra oldu, tartışma büyüdü de büyüdü. İddiaya göre fenomen, 'O parayı vermem' dedi. Taksici 'Nasıl vermiyorsun? Taksimetre ortada, yol ortada; vermen gerekiyor' dedi. Bundan sonra kelimenin tam anlamıyla işler çığırından çıktı.

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"SENİN SÜLALENDİR DOLANDIRICI!"

Şoför "Ben bu yağmurda gelmişim Avcılar'dan Maslak'a" deyip parasını isterken İzgi, "Taksimetreniz kapalı sizin" dedi.

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İzgi'nin çektiği videoda Şoförün "Kim dolandırıcı? Senin sülalendir dolandırıcı!" diyerek öfkelendiği anlar yer aldı.

Şoför yaşananları "45 kilometre ve 1 saatin üzerinde yol olduğunu göstermek için kendisine attım. 'Tamam abi, gel' dedi. 'Benim geldiğim yol belli, kilomete belli ve taksimetre açıktı. Sende WhatsApp mesajlarımızda da var' dedim." sözleriyle anlattı.

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Ancak İzgi, kimliğini ve ehliyetini bulunduğu adrese kadar getiren taksiciyle ücret konusunda dakikalarca tartıştı.

Şoför "Ben karakola gidiyorum. Paramı ver" derken İzgi "Darp ediyor beni, darp ediyor" diye bağırdı. Şoför o anlara "Ben 'karakol' lafını söylediğim an kapıyı açtı ve inmeye çalıştı. Ben de sağ elimle tuttum" diyerek açıklık getirdi.

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Görüntülere yansıyan en dikkat çekici anlardan biri de şoförün "Beni aşiretle mi korkutuyorsun? Oğlum aşiret ne aşiret! Yedirtme aşiretini! Ben karakola gidiyorum" diye bağırdığı anlardı.

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Meriç izgi taksi Taksimetre
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