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  4. Sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'dan güldüren video! Ümit Özdağ'a göndermede bulundu

Sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'dan güldüren video! Ümit Özdağ'a göndermede bulundu

10.12.2024 19:52
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 19:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek çektiği videolarla tanınan Muhammed Nur Nahya hazırladığı yeni videoyu da paylaştı. Nahya, bu kez 'Cumhur Turizm' videosuyla izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada yayınladığı parodi videolarla gündem olan Muhammed Nur Nahya, gündeme ilişkin bir video daha yayınladı.

"Nahyabey" diye bilinen Muhammed Nur Nahya isimli sosyal medya fenomeninin Suriye’de Esad iktidarının devrilmesinin ardından Suriyelilerin geri dönmesiyle ilgili yayınladığı video beğeni topladı.

ÜMİT ÖZDAĞ'A GÖNDERME!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan ses benzerliğiyle tanınan Nahya'nın paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. "Cumhur Turizm" başlığıyla yayınladığı video izleyenleri güldürdü. Muhammed Nur Nahya videoda Ümit Özdağ'a da göndermede bulundu.

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video Muhammed Nur Nahya
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