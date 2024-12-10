Sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'dan güldüren video! Ümit Özdağ'a göndermede bulundu

Sosyal medyada yayınladığı parodi videolarla gündem olan Muhammed Nur Nahya, gündeme ilişkin bir video daha yayınladı.

"Nahyabey" diye bilinen Muhammed Nur Nahya isimli sosyal medya fenomeninin Suriye’de Esad iktidarının devrilmesinin ardından Suriyelilerin geri dönmesiyle ilgili yayınladığı video beğeni topladı.

ÜMİT ÖZDAĞ'A GÖNDERME!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan ses benzerliğiyle tanınan Nahya'nın paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. "Cumhur Turizm" başlığıyla yayınladığı video izleyenleri güldürdü. Muhammed Nur Nahya videoda Ümit Özdağ'a da göndermede bulundu.