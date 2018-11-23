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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten Kara Cuma tepkisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.11.2018 20:18 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Amerika'da 'Kara Cuma' olarak bilinen indirimli alışveriş gününün Türkiye'de de uygulanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten Kara Cuma tepkisi!

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Murat Övüç, Kara Cuma olarak adlandırılan indirim gününde alışveriş yapanlara sitem ederek 'Bizim cumamız kutsal' dedi.

"BU KELİMEYİ KABUL ETMİYORUM"
Çektiği videoyayla 'Kara Cuma' olarak bilinen güne sitem eden Övüç, şöyle konuştu: "Gerizekalı yurt dışındaki insanlar Kara Cuma diye bir indirim yapmışlar. Bizim cumamız kutsal ne Kara Cuma'sı? O mağazalara gidip alışverişler yapıyorsunuz gerizekalı halk. Hangi Kara Cuma? Bizim cumamız bayram. Kimler gidip buradan alışveriş yapıyor Amerikan manyakları. Böyle bir kelimeyi kabul etmiyorum."

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kara cuma Murat Övüç Black Friday

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