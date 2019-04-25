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Sosyal medya fenomeni paylaştığı fotoğraf nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Cleo Codrington Yeni Zelanda'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı bir paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Pek çok kişiden olumsuz tepki alan fenomen, konu ile ilgili açıklama yapsa da kendisini eleştiren kişileri sakinleştirmeyi başaramadı.

İşte sadece Yeni Zelanda'da değil dünyanın dört bir köşesinde tartışma konusu haline gelen fotoğrafla ilgili gerçek...

Cleo Codrington'un kendisine ait instagram hesabında çok sayıda paylaşımı bulunuyor.
Genç kadın dünyanın çeşitli yerlerini gezip fotoğraflarını paylaşıyor. Bu şekilde 100 binden fazla takipçiye ulaştı.
Gittiği yerlerde suya girmeyi ihmal etmiyor ve dünyanın dört bir yanındaki çeşitli sularda yüzerken paylaşımları bulunuyor.
Karavanıyla dünyayı dolaşan kadın, bu şeklide gelir elde ediyor.
Cleo Codrington geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda'ya gitti.
Burada çok sayıda yer gezdi ve bunları da paylaştı.
Fakat son paylaştığı bir fotoğraf takipçileri arasında büyük bir tartışmaya neden oldu.
Genç kadının yüzdüğü yer doğal bir kaynak suyuydu.
Bu bölge kimi insanlar tarafından kutsal sayılan bir özelliğe sahipti.
Çünkü orada yaşayan bazı insanlar suyun bu kadar berrak olmasını ancak "kutsal olduğu için" diyerek oraya farklı anlamlar yüklemişler.
Te Waihou Blue Spring diye adlandırılan bu bölge son yıllarda turist akınına uğruyor.
Fakat yerel halk artık bu durumdan şikayetçi hale gelmiş.
Çünkü suya çok sayıda turistin girdiğini ve doğal kaynak suyunu kirlettiklerini savunuyorlardı.
Bu rahatsızlığın ardından o bölgede yüzmek yasaklandı.
Cleo Codrington'un yüzerken görüldüğü paylaşımı da bu nedenle tartışmaya neden oldu.
Takipçilerinin bir kısmı "kutsal su"da yüzdüğünü söyledikleri fenomeni eleştiren çok sayıda yorumda bulundu.
Takipçilerdne biri, "Lütfen burada yüzme, burası kutsal bir su" dedi.
Bir başkası ise, "Burası kutsal ve burada yüzmek bir saygısızlık göstergesi" şeklinde eleştiride bulundu. Fakat bazı takipçileri de oranın Blue Spring olmadığını söyleyerek genç fenomene destek verdiler.
Genç kadın ise yüzdüğü yerin Blue Spring olmadığını, oraya 60 km uzaklıktaki bir başka akarsu olduğunu ve yerel halk ile yetkililerin yüzmenin serbest olduğunu söylediklerini iddia etti.
Cleo Codrington, Yeni Zelanda'nın çok güzel bir yer olduğunu ve orada yeni yerler keşfetmeye devam edeceğini, bu huzur dolu yolculuğunu sürdüreceğini söyledi.
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Cleo Codrington sosyal medya fenomen

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