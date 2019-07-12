HABER

Sosyal medya fenomeni Pucca’ya 5 yıl 10 ay hapis ve para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun, “uyuşturucuya özendirme” suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun, “uyuşturucuya özendirme” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Pınar Karagöz’ü 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırırken, Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın ise reddine hükmetti.
‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu katılmadı. Aydoğduoğlu’nun avukatı Gülşen Orman Çakar ile Karagöz’ün avukatı Ali Furkan Tatlı salonda hazır bulundu.

“Teşvik ve özendirme yoktur”
Sanık adına esas hakkındaki son sözü sorulan sanık Burak Aydoğduoğlu’nun avukatı Gülşen Orman Çakar, “Müvekkilim 11 yaşından beri rap müzik yapmaktadır. Musiki eseri sahipleri grubu meslek birliğine üyedir. Dosyaya sunduğumuz evraklar göz önüne alındığında suçun unsurlarının oluşmadığı görülecektir. Olayda teşvik ve özendirme yoktur” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

“Müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir”
Pınar Karagöz’un avukatı Ali Furkan Tatlı da, “Suçun oluşması için özendirme kastı olması gerekir. Ancak suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Müvekkilimin beraatini isteriz” diye konuştu.

Pucca’ya 5 yıl 10 ay hapis ve para cezası
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Pınar Karagöz’ü, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan önce 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yaparak 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın günlüğü 20 lira olmak üzere 3 bin 333 gün toplamda 66 bin 660 lira adli para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında verdiği hapis cezasını ertelemedi.
Sanık Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın, sanık hakkında İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde de aynı eylem açısından görülen bir dava bulunduğu gerekçesiyle reddine hükmetti.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Pucca” isimli sosyal medya kullanıcısı Pınar Karagöz ile “Burry Soprano” lakabını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği anlatıldı.
Sosyal medya hesabında 1 milyon 72 bin takipçisi bulunan Pınar Karagöz’ün yaptığı paylaşımlarda takipçilerini madde kullanımında cesaretlendirdiği, madde kullanımına özendirdiği kaydedildi. Diğer sanık Burak Aydoğduoğlu’nun ‘Mary Jane’ adlı şarkısının argodaki manasının ‘esrar’ olduğu, Mary Jane’nin gerçek kişi olarak değil, ‘esrar’ maddesini kastederek söylediği belirtildi.
İddianamede, Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Antalya’da alkollü İngiliz kadın ortalığı birbirine kattıAntalya’da alkollü İngiliz kadın ortalığı birbirine kattı
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildiFETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.