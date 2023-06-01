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Sosyal medya fenomeni Rebecca Goodwin itirafıyla şaşkına çevirdi! Mükemmel penis boyutunu açıkladı... Sosyal medyayı salladı

01.06.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Rebecca Goodwin yaptığı birbirinden cesur paylaşımlara ilginç bir cinsel ilişki itirafı da ekledi. Fenomen isim Jaack Maate’nin sorularını yanıtladığı ‘Happy Hour’ podcastinde mükemmel bir cinsel organın boyutunu açıkladı. Goodwin’in itirafı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni Rebecca Goodwin itirafıyla şaşkına çevirdi! Mükemmel penis boyutunu açıkladı... Sosyal medyayı salladı

OnlyFans fenomeni Rebecca Goodwin, cinsel hayatının aşk yaşamı için önemli bir kriter olduğunu ifade ederken hassas noktalardan da bahsetti. Fenomen isim Goodwin, konuk olduğu ‘Happy Hour’ podcastinde cinsel yaşamına dair yöneltilen sorulara samimiyetle cevap verdi. Cinsel organ boyutunun şehir efsanesine dönüştüğünü ifade eden Goodwin, kendi fikrini hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmedi.

“MÜKEMMEL UZUNLUK”

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Konuk olduğu podcastte cinsellik sorularına cevap veren Goodwin, “Kişisel tecrübelerimden yola çıkarak belirtmek isterim ki bence mükemmel uzunluk 15 cm. Çok uzun ya da kısa olması kesinlikle dezavantajlı bir durum” dedi.

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