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Sosyal medya fenomeni Sabrina Ganesh kimdir, nereli kaç yaşında? Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?

23.11.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan genç yetenek Sabrina Ganesh paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki Sabrina Ganesh kimdir, nereli kaç yaşında? İşte detaylar…

Sosyal medya fenomeni Sabrina Ganesh kimdir, nereli kaç yaşında? Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?

Instagram'da binlerce takipçisi olan model, seyahat bloggeri Sabrina Ganesh, paylaşımlarıyla Türkiye'de de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki aynı zamanda make up olan Sabrina Ganesh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tüm bilgiler haberimizde…

SABRİNA GANESH KİMDİR?

Gerçek ismi Aliia Muldagalieva olan Sabrina Ganesh 1990’da Rusya'nın Moskova şehrinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını doğduğu şehirde tamamlayan Ganesh, 2020’de Glavstilist okulunda Yulia Karmakova'dan makyaj eğitimi aldı.

Sosyal medya fenomeni Sabrina Ganesh kimdir, nereli kaç yaşında? Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?

Ayrıca 2021’de kaş, dudak ve kirpik için kalıcı makyaj eğitimini de tamamlayan Ganesh, modellik, seyehat bloggerliği ve güzellik sektöründe çalışıyor. Birçok yerden reklam, klip teklifleri alan genç yetenek, Türkiye'de de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medya fenomeni Sabrina Ganesh kimdir, nereli kaç yaşında? Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?

Pozitif bir yaşam için motivasyon kaynağının güneş olduğunu belirten genç manken, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Türkiye'den teklifler aldığını ve bunları değerlendireceğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni Sabrina Ganesh kimdir, nereli kaç yaşında? Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?

Güzel yüzü ve fiziğiyle de dikkat çeken Ganesh’i Türk takipçileri de yakından takip ediyor.

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Instagram
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