Sosyal medya fenomeni Sabrina Ganesh kimdir, nereli kaç yaşında? Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?

Instagram'da binlerce takipçisi olan model, seyahat bloggeri Sabrina Ganesh, paylaşımlarıyla Türkiye'de de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki aynı zamanda make up olan Sabrina Ganesh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tüm bilgiler haberimizde…

SABRİNA GANESH KİMDİR?

Gerçek ismi Aliia Muldagalieva olan Sabrina Ganesh 1990’da Rusya'nın Moskova şehrinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını doğduğu şehirde tamamlayan Ganesh, 2020’de Glavstilist okulunda Yulia Karmakova'dan makyaj eğitimi aldı.

Ayrıca 2021’de kaş, dudak ve kirpik için kalıcı makyaj eğitimini de tamamlayan Ganesh, modellik, seyehat bloggerliği ve güzellik sektöründe çalışıyor. Birçok yerden reklam, klip teklifleri alan genç yetenek, Türkiye'de de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Pozitif bir yaşam için motivasyon kaynağının güneş olduğunu belirten genç manken, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Türkiye'den teklifler aldığını ve bunları değerlendireceğini söyledi.

Güzel yüzü ve fiziğiyle de dikkat çeken Ganesh’i Türk takipçileri de yakından takip ediyor.



