Sosyal medya fenomeni süpermarkette cinsel tacize uğradı! Kıyafetinin uygunsuz olduğu söylenince sinirden çıldırdı

Bikinili barista olarak çalışan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Daisy Delacriox, süpermarkette yaşadığı bir taciz olayıyla sarsıldı. Diğer kadınları çevrelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak için yaşadığı olayın güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan yayınlayan Delacriox hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

“KALÇAMA DOKUNDU”

Güvenlik kamerası görüntülerini paylaşn Delacriox olaya dair, “İşten sonra market alışverişi yapıyordum ve bu videoda gördüğünüz gibi bu adam arkamdan yaklaştı ve kalçama dokundu. Kulağıma ‘Naber bebeğim?’ diye fısıldadı Tam bir şoktaydım hanımlar! Lütfen etrafınıza dikkat edin” dedi.

YORUMLARA ÇOK SİNİRLENDİ

San Francisco’da yaşayan kadın,bir yabancının yanına gelip ona dokunmasının korkutucu olduğunu söyledi. Ancak sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kadının kıyafetinin açık olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcıları, “Bu şekilde süpermarkette giyinmemelisin”, “Bu şekilde giyinirken ne bekliyordun” yorumlarını yaptı. Kıyafetine yönelik olarak gelen eleştirilere ateş püsküren Delacrioux, “Kadınların tenini göstermeyi seçmeleri, kadınlara cinsel saldırıda bulunmayı asla meşrulaştırmaz” dedi.



