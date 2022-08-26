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  4. Sosyal medya fenomeni süpermarkette cinsel tacize uğradı! Kıyafetinin uygunsuz olduğu söylenince sinirden çıldırdı

Sosyal medya fenomeni süpermarkette cinsel tacize uğradı! Kıyafetinin uygunsuz olduğu söylenince sinirden çıldırdı

26.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada cesur paylaşımları sayesinde popüler olmayı başaran Daisy Delacriox, bir süpermarkete göbeği açık bir tişört ve şortla alışveriş yapmak için gitti. O sırada hiç tanımadığı bir adamın yanına yaklaşıp cinsel tacizde bulunduğu fenomen isim güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının kıyafetinin uygunsuz olduğuna yönelik eleştirileri ise Delacriox’u sinirlendirdi.

Bikinili barista olarak çalışan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Daisy Delacriox, süpermarkette yaşadığı bir taciz olayıyla sarsıldı. Diğer kadınları çevrelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak için yaşadığı olayın güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan yayınlayan Delacriox hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

“KALÇAMA DOKUNDU”

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Güvenlik kamerası görüntülerini paylaşn Delacriox olaya dair, “İşten sonra market alışverişi yapıyordum ve bu videoda gördüğünüz gibi bu adam arkamdan yaklaştı ve kalçama dokundu. Kulağıma ‘Naber bebeğim?’ diye fısıldadı Tam bir şoktaydım hanımlar! Lütfen etrafınıza dikkat edin” dedi.

YORUMLARA ÇOK SİNİRLENDİ

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San Francisco’da yaşayan kadın,bir yabancının yanına gelip ona dokunmasının korkutucu olduğunu söyledi. Ancak sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kadının kıyafetinin açık olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcıları, “Bu şekilde süpermarkette giyinmemelisin”, “Bu şekilde giyinirken ne bekliyordun” yorumlarını yaptı. Kıyafetine yönelik olarak gelen eleştirilere ateş püsküren Delacrioux, “Kadınların tenini göstermeyi seçmeleri, kadınlara cinsel saldırıda bulunmayı asla meşrulaştırmaz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
taciz OnlyFans
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